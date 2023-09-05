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Aile yemeği korkunç sonla bitti! Amcasının vurduğu Elif de kurtarılamadı

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#Adana#Cinayet#Polis
Aile yemeği korkunç sonla bitti Amcasının vurduğu Elif de kurtarılamadı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2023 12:41

Adana'da Burak Yalçınkaya'nın (29), ağabeyi Hüseyin Yalçınkaya (37) ve yeğeni Yağmur'u (6) tabancayla öldürüp intihar ettiği olayda, ölü sayısı 4'e çıktı. Burak Yalçınkaya'nın başından vurduğu yeğeni Elif (9) de yaşamını yitirdi.

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Olay, 29 Ağustos'ta saat 18.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Burak Yalçınkaya, annesi Hacer Yalçınkaya (62) ile aile yemeği için evlerine gelen ağabeyi Hüseyin, yengesi Esra (34) ve yeğenleri Elif ile Yağmur Yalçınkaya'ya, çıkan tartışmada, tabancayla ateş açtı. Şüpheli, daha sonra aynı tabancayı başına dayayıp, ateşledi.

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hüseyin Yalçınkaya'nın olay yerinde öldüğü belirlendi, diğer yaralılar ise hastanelere kaldırıldı. Yağmur Yalçınkaya, 30 Ağustos akşamı, Burak Yalçınkaya ise 31 Ağustos gecesi tedavi gördükleri hastanede öldü.

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Aile yemeği korkunç sonla bitti Amcasının vurduğu Elif de kurtarılamadı

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Başından vurulan ve hastanede tedavisi süren Elif Yalçınkaya da tüm müdahalelere rağmen bugün, sabaha karşı hayatını kaybetti. Otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na getirilen Yalçınkaya'nın cenazesinin, işlemlerin ardından Buruk Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. Elif'in ölümüyle olayda yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e çıktı. Yaralı Hacer ve Esra Yalçınkaya'nın ise hastanedeki tedavileri devam ediyor.

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#Adana#Cinayet#Polis

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