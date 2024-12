Aile Bakanlığı’ndan turnuva: Dededen toruna şah-mat

Haberin Devamı

Gökyay Vakfı Satranç Müzesi ile ortaklaşa gerçekleştirilecek “Nesillerin Ortak Dili” Projesi kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı huzur evlerinden 16 dede ve babaanne ile Sevgi Evlerinde devlet korumasında büyüyen torunları yaşındaki 16 çocuk karşı karşıya gelecek. Gökyay Vakfı Satranç Müzesi Müdürü Duygu Sapaz Hürriyet’e şunları söyledi:

OCAK AYINDA BAŞLIYOR...

“Her taş bir hikâye, her hamle bir karar. Piyonun sabrı, vezirin gücü, şahın korunma ihtiyacı. Tıpkı hayatta olduğu gibi, satrançta da her şey birbiriyle bağlantılı. Ankara’nın kalbinde, satrancın insan hayatına dokunan hikayesini anlatan bir buluşma noktası. İşte biz de bu amaçla satrancın yaşlı ve çocukları bir araya getirmesini istedik. Ocak ayı içinde turnuvayı gerçekleştireceğiz. ‘Nesillerin Ortak Dili’ projesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçecek. Bu projede huzur evlerinde kalan 16 yaşlımız ile yine devlet gözetiminde büyüyen Sevgi Evleri’nden 16 çocuğumuz satranç turnuvasında karşı karşıya gelecek ve aynı oyunun parçası olacaklar. Her hamle bir sohbete dönüşecek, her oyun kuşaklar arasında bir köprü oluşturacak. İnsanlar yaşlarına, deneyimlerine ya da hayatın farklı dönemlerinde olmalarına rağmen, satranç tahtasında eşit bir zeminde buluşacak.”