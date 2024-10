Ahmet Say Müzik ve Edebiyat Ödülleri’nin ilkleri belli oldu

Haberin Devamı

Bu yıl ilki düzenlenecek ‘Ahmet Say Müzik ve Edebiyat Ödülleri’ töreni cuma günü 19.00’da MEB Şura Salonu’nda yapılacak. Gecede, Fazıl Say ve Seda Kırankaya konser verecek.

Ali Cengizkan, Aydın Çubukçu, Oğuz Demiralp, Yekta Kopan ve Fahri Özdemir’in yer aldığı edebiyat jürisi, ödülü yazar Ahmet Telli’ye layık gördü. Gerekçeli kararda, “Seçili Kurulumuz, 60 yıla yaklaşan dev şiir geçmişiyle ‘Buradayım Sözümde’ diyen Ahmet Telli’ye edebiyat alanında ilk Ahmet Say Ödülü’nü oybirliği ile sunmanın onurunu yaşamaktadır. Teşekkürler Ahmet Teli” ifadelerine yer verildi.

Çağatay Akyol, Kadir Dursun, Bülent Evcil, Görgün Taner ve Fazıl Say’ın yer aldığı müzik jürisi ise, ilk ödülü Piyanist Can Çakmur’un almasına karar verdi. Gerçekli kararda, “Müzik jürimiz, Ahmet Say müzik ödülünün ilkini ona vermeyi büyük mutlulukla istedi. Onur duyarak değerlendirip bu sonuca vardık” denildi.