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Gündem
Semih YARDIMCI/ PATNOS (Ağrı), (DHA)-
Haber Giriş: 23.02.2021 - 08:36 | Son Güncelleme:

Ağrı'dan acı haber! Video çekerken hayatını kaybetti

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Ağrı'dan acı haber! Video çekerken hayatını kaybetti
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde sosyal paylaşım sitesine video çeken Muhammet Halim Taşdemir (17) elindeki kurusıkı tabancanın ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 22.30’da Patnos ilçesi merkez Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Muhammet Halim Taşdemir, evde arkadaşlarıyla sosyal paylaşım sitesi için video çekmeye başladı. Kurusıkı tabancayı başına dayayarak görüntü çekmeye devam eden Taşdemir, silahın ateş alması sonucu yaralandı. Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taşdemir, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Taşdemir’in cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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