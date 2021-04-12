Ağrı'da bir evde 3 tabanca, 1 kalaşnikof tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde silah kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında Patnos ilçesindeki bir evde silahlar bulunduğu bilgisi edinilmesi üzerine araştırma yaptı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, kalaşnikof AK-47 piyade tüfeği, 3 tabanca ve bu silahlara ait şarjör, fişek ile kanas keskin nişancı tüfeğine ait 50 mermi ele geçirdi.

Zanlılar M.Ç, E.Ç ve E.Ç hakkında yasal işlem başlatıldı.

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