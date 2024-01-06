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Ağrı'da 27 milyon TL değerinde altın ele geçirildi

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#Ağrı#Doğubeyazıt#Gürbulak Sınır Kapısı
Ağrıda 27 milyon TL değerinde altın ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2024 18:53

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, 2 ayrı operasyonda, piyasa değeri toplam 27 milyon 300 bin lira olan 14 kilo 448 gram külçe altın ele geçirildi.

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yol kontrol uygulaması yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durdurdukları araçtaki 2 kişinin şüpheli hareketleri üzerine arama yaptı. Yolculardan birinin ayakkabısının içinde piyasa değeri 12 milyon lira olan 6 kilo 148 gram külçe (plaka halinde) altın bulundu.

Gürbulak Sınır Kapısı gümrük sahası içerisinde ise 3 kişinin üzerinde arama yapan jandarma ekipleri, 15 milyon 300 bin lira değerinde 8 kilo 300 gram külçe altın ele geçirdi. Jandarmanın 2 ayrı operasyonda ele geçirdiği toplam 27 milyon 300 bin lira değerindeki 14 kilo 448 gram külçe altınla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. 

Ağrıda 27 milyon TL değerinde altın ele geçirildi

Ağrıda 27 milyon TL değerinde altın ele geçirildi

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#Ağrı#Doğubeyazıt#Gürbulak Sınır Kapısı

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