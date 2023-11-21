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Afyonkarahisar'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 çocuk hayatını kaybetti

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#Afyonkarahisar#Karbonmonoksit #Zehirlenme
Afyonkarahisarda sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 çocuk hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2023 12:57

Afyonkarahisar’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki çocuk kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

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Olay, şehir merkezi Alacalı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabaha karşı yaşanan olayda Ünlü ailesi üyeleri 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yaktıkları sobadan zehirlendiklerini söyleyerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler Tevfik Ünlü (15) ile ablası Şükrüye Ünlü ve ismi öğrenilmeyen anneyi ambulanslar ile hastaneye kaldırdı.

2 KARDEŞ KURTARILAMADI

2 kardeş hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi. Annenin ise hastanede tedavisinin devam ettiği bildirildi.
Olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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#Afyonkarahisar#Karbonmonoksit #Zehirlenme

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