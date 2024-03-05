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Afyonkarahisar'da köpek dövüştürenlere operasyon! 30 kişi suçüstü yakalandı

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#Afyonkarahisar#Köpek Dövüşü#Operasyon
Afyonkarahisarda köpek dövüştürenlere operasyon 30 kişi suçüstü yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2024 14:26

Afyonkarahisar'ın Şuhut, İhsaniye, İscehisar ve Bolvadin ilçelerinde 'Can Dostlarımız' operasyonunda köpek dövüştüren 30 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda Şuhut, İhsaniye, İscehisar ve Bolvadin ilçelerinde eş zamanlı olarak 3-4 Mart tarihlerinde sabah erken saatlerde organize halde bahisli köpek dövüşleri yapılacağı yönünde bilgi elde edilmesi üzerine 'Can Dostlarımız' operasyonu yapıldı.

Afyonkarahisarda köpek dövüştürenlere operasyon 30 kişi suçüstü yakalandı

Köpek dövüşü ve bahisleri organize eden 2 organizatör, 15 köpek sahibi, 13 bahis oynayan olmak üzere toplam 30 şüpheli köpek dövüş alanından kaçmaya çalışırken jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Afyonkarahisarda köpek dövüştürenlere operasyon 30 kişi suçüstü yakalandı

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Yakalananlara ait 9 araç ve 15 köpek korumaya alındı. Ayrıca, şüphelilere 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanırken 15 köpek hayvan barınağına teslim edildi. Şüphelilerle ilgili adli çalışma başlatıldı.

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#Afyonkarahisar#Köpek Dövüşü#Operasyon

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