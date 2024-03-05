Afyonkarahisar'da köpek dövüştürenlere operasyon! 30 kişi suçüstü yakalandı

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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda Şuhut, İhsaniye, İscehisar ve Bolvadin ilçelerinde eş zamanlı olarak 3-4 Mart tarihlerinde sabah erken saatlerde organize halde bahisli köpek dövüşleri yapılacağı yönünde bilgi elde edilmesi üzerine 'Can Dostlarımız' operasyonu yapıldı.

Köpek dövüşü ve bahisleri organize eden 2 organizatör, 15 köpek sahibi, 13 bahis oynayan olmak üzere toplam 30 şüpheli köpek dövüş alanından kaçmaya çalışırken jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

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Yakalananlara ait 9 araç ve 15 köpek korumaya alındı. Ayrıca, şüphelilere 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanırken 15 köpek hayvan barınağına teslim edildi. Şüphelilerle ilgili adli çalışma başlatıldı.