Afyonkarahisar'da firari hükümlü kömürlükte gizlenirken yakalandı

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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanması amacıyla yaptıkları titiz çalışmalar kapsamında, esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapmak suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K. adlı kadının Çaykışla köyünde saklandığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine eve baskın yapan ekipler T.K.'yi evin kömürlük kısmındaki çadırın altında gizlenirken yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.K., tutuklanarak Bolvadin Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.