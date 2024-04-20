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Afyonkarahisar'da firari hükümlü kömürlükte gizlenirken yakalandı

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#Kömürlük#Afyonkarahisar#Firari
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2024 16:49

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde hakkında 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü T.K. (65) jandarmanın takibi sonucu saklandığı evin kömürlük kısmında çaldırın altında gizlenmiş halde yakalandı.

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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanması amacıyla yaptıkları titiz çalışmalar kapsamında, esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapmak suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K. adlı kadının Çaykışla köyünde saklandığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine eve baskın yapan ekipler T.K.'yi evin kömürlük kısmındaki çadırın altında gizlenirken yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.K., tutuklanarak Bolvadin Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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#Kömürlük#Afyonkarahisar#Firari

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