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Afyonkarahisar'da eski sevgili kâbusu! Ortalığı birbirine kattı

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#Afyonkarahisar#Polis#Kavga
Afyonkarahisarda eski sevgili kâbusu Ortalığı birbirine kattı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2023 10:49

Afyonkarahisar'da bir kişi alkollü şekilde kapısına dayandığı eski sevgilisine zor anlar yaşattı. ‘İmdat, yeter artık’ şeklindeki yardım çığlıkları sonrası polis ekipleri olaya müdahale etti.

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Edinilen bilgilere göre, olay merkeze bağlı Erenler Mahallesi'nde meydana geldi. Polis karakoluna yaklaşık 300 metre uzaklıkta yaşanan olayda, alkollü olduğu öğrenilen şahıs görüşmek için eski sevgilisinin kapısına dayandı. İkilinin apartman içerisinde hakaretlerle başlayan kavgaları sokağa taştı. Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, yere düşen şahıslar bir süre arbede yaşadı. Taraflar olaydan yaklaşık 10 dakika sonra olay yerine gelen polis tarafından ayrıldı.

Tarafların birbirlerini darp ederken genç kadının sürekli olarak ‘İmdat. Sen kimsin yeter yeter. Gelme artık kapımın önüne, yeter bıktım gelme. Alacağım uzaklaştırma alacağım yeter' şeklinde çığlıklar atması ise gecenin sessizliğini bozdu.

Olayın ardından gözaltına alınan taraflar sağlık kontrolü için önce Afyonkarahisar Devlet Hastanesine, ardından Erenler Polis Karakoluna götürüldü. Şahısların isimleri ve neden kavga ettikleri ile ilgili ise Afyonkarahisar Valiliği ve emniyetinden henüz bir açıklama yapılmadı.

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#Afyonkarahisar#Polis#Kavga

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