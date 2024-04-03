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Afyonkarahisar'da dehşet: Otomobilde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu! 2 akrabası gözaltında

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#Afyonkarahisar#Sultandağı#Cinayet
Afyonkarahisarda dehşet: Otomobilde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu 2 akrabası gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2024 11:29

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde park halindeki otomobilin sürücü koltuğunda Arif Koçer'in (43) boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Korkunç olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Arif Koçer'in 2 akrabasını gözaltına aldı.

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Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesine bağlı Üçkuyu köyü Çiftlikler yolunda dün sabah saatlerinde bir otomobilin sürücü koltuğunda hareketsiz olan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kapısı açık aracın sürücü koltuğunda oturur vaziyetteki Arif Koçer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Koçer'in boğazının kesildiği ve boynunda delici alet yaraları olduğu tespit edildi.

2 AKRABASI GÖZALTINDA

Arif Koçer'in cansız bedeni, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, Koçer'in 2 akrabasını gözaltına aldı.

 

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#Afyonkarahisar#Sultandağı#Cinayet

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