Afyonkarahisar'da dehşet: Otomobilde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu! 2 akrabası gözaltında

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Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesine bağlı Üçkuyu köyü Çiftlikler yolunda dün sabah saatlerinde bir otomobilin sürücü koltuğunda hareketsiz olan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kapısı açık aracın sürücü koltuğunda oturur vaziyetteki Arif Koçer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Koçer'in boğazının kesildiği ve boynunda delici alet yaraları olduğu tespit edildi.

2 AKRABASI GÖZALTINDA

Arif Koçer'in cansız bedeni, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, Koçer'in 2 akrabasını gözaltına aldı.