Adnan Oktar suç örgütünün güncel yapılanmasıyla ilgili istenen cezalar belli oldu

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Adnan Oktar organize suç örgütünün güncel yapılanmasına yönelik başlattığı soruşturma tamamlandı. 352 sayfalık iddianamede, Adnan Oktar, Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna’nın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli yer aldı.

ÖRGÜT ÜYELERİNİN İŞLEDİĞİ DİĞER SUÇLARDAN DA SORUMLU TUTULMASI İSTENDİ

İddianamede, Adnan Oktar, Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna'nın "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan ayrı ayrı 5 yıldan 12'şer yıla, "Örgütün veya amacının propagandasını yapma" suçundan ise ayrı ayrı 10 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Ayrıca iddianamede Adan Oktar, Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna’nın örgüt üyelerinin örgüt faaliyetler için işlediği bütün suçlardan sorumlu tutularak cezalandırılmaları talep edildi.

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DİĞER 17 ŞÜPHELİ HAKKINDA 3 SUÇTAN FARKLI ORANLARDA HAPİS CEZASI İSTENDİ

İddianamede diğer 17 şüpheli hakkında ise "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Örgüte yardım" ve "Örgütün veya amacının propagandasını yapma" suçlarından farklı oranlarda hapis cezaları istendi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Oktar ve diğer sanıkların önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor. (DHA)