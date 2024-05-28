Adli Tıp Kurumu’ndan Dilan Polat raporu: Cezaevinde kalabilir

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Dilan Polat ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli, 5 Kasım 2023’te tutuklanarak Marmara Cezaevi’ne gönderilmişti. 6 aydır cezaevinde bulunan Dilan Polat hakkında, Banu Parlak’ın işyerinin kurşunlanması ve komşularıyla yaşadıkları kavga dahil birçok soruşturma başlatılmıştı. 19 Nisan tarihinde Polat ailesine yönelik açılan ilk soruşturma olan ‘Kara para aklama’ soruşturması kapsamında ‘Vergi usul kanununa muhalefet’ suçundan tahliye kararı verilmiş ancak diğer 3 suçtan tutukluluklarının devamına hükmedilmişti.



KENDİNE ZARAR VERMİŞTİ

Dilan Polat, tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi’nde sinir krizi geçirerek kendine zarar vermesinin ardından 20 Mayıs 2024’te Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmişti. Polat, yapılan tetkiklerin ardından yeniden cezaevine gönderildi. Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Dairesi uzmanlarınca, Dilan Polat’ın cezaevi koşullarında bulunmasının sağlık durumu açısından tehlike arz edip etmediği, tıbbi açıdan cezaevi koşulları altında bulunmasında sakınca olup olmadığı konusunda rapor hazırlandı.

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Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu’nca hazırlanan 20 Mayıs 2024 tarihli raporda, “(Dilan Polat’ın) Önerilen tedavi ve poliklinik kontrolleri sağlanarak cezaevi şartlarında infazına devam edilebileceğine oybirliğiyle karar verilmiştir” denildi.