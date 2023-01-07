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Adıyaman'da Roma döneminden oda mezarları ve insan kemikleri bulundu

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#Kemik#Adıyaman#Roma Dönemi
Adıyamanda Roma döneminden oda mezarları ve insan kemikleri bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2023 11:23

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, yol yapım çalışmaları sırasındaki kazılarda, Roma dönemine ait oda mezarları ile insan kemikleri bulundu.

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Olay, Kahta ilçesine bağlı Kozağaç köyünün Göllük mezrasında meydana geldi. Kahta- Sincik yolunun 20'nci kilometresindeki yapım çalışmaları sırasında kazılan alanda iş makinesi operatörü, insan kemikleri ile karşılaştı.

İşçiler ise durumu Adıyaman Müze Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye gelen Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, yaptığı incelemede, Roma dönemine ait oda mezarları ve insan kemikleri olduğunu belirledi.

Adıyamanda Roma döneminden oda mezarları ve insan kemikleri bulundu

Ekipler tarafından yapılan incelemede, 5 iskeletin 1600 yıllık kemikler olduğu saptandı. Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı bölge, korumaya alındı.

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#Kemik#Adıyaman#Roma Dönemi

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