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Adıyaman turizmde cazibe merkezi olma yolunda ilerliyor... Nemrut Dağı'na ziyaretçi akını...

#Adıyaman#Nemrut Dağı#UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi
Adıyaman turizmde cazibe merkezi olma yolunda ilerliyor... Nemrut Dağına ziyaretçi akını...

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan ve "güneşin doğuşu ve batışının dünyada en güzel izlendiği yer" olarak nitelendirilen Adıyaman’daki Nemrut Dağı dünyanın dört bir tarafından gelen misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

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Türkiye'nin 1987 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kabul edilen üçüncü önemli eseri olan Nemrut Dağı, koronavirüse rağmen ziyaretçi akınına uğruyor. Bölgeye gelen misafirler, Nemrut Dağı'na ulaşmak için dik yamaçtan yaklaşık 40 dakika süren 800 metrelik zorlu yürüyüşle dağın zirvesine ulaşıyor.

Kış gelmeden Nemrut’a tırmanan ziyaretçileri zirvede Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapında tümülüs ve dev heykeller karşılıyor. Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler, Nemrut'ta bir yandan tarihi kalıntıları görme imkanı bulurken bir yandan da güneşin doğuşu ve batışı sırasındaki eşsiz manzaranın keyfini sürüyor.

Adıyaman turizmde cazibe merkezi olma yolunda ilerliyor... Nemrut Dağına ziyaretçi akını...

"AÇIK HAVA MÜZESİNİ ARINDIRIYOR"

Adıyaman'ın turizm potansiyelini artırmak için çalışmalara devam eden İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA), kentin tarihi, kültür ve turistik değerlerini tanıtarak bölgenin turizm cazibe merkezi olmasında büyük rol oynuyor.

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, “Adeta bir açık hava müzesini andıran Adıyaman’ın turizm potansiyelini artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biz Adıyaman’ın bu güçlü yönünü daha da geliştirmek, turizm alt yapısını iyileştirmek adına birçok tarihi yapıyı restore ederek turizme kazandırdık. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, İpekyolu Kalkınma Ajansı, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Dicle Kalkınma Ajansı işbirliğiyle Türkiye'nin destinasyon odaklı ilk bölgesel turizm markası 'Mezopotamya'yı oluşturduk. Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak’ın zengin kültürel mirasını turizme kazandırmak ve bölgesel kalkınmayı sağlamak amacıyla başlattığımız proje, “MEZOPOTOMYA” adıyla global bir kimliğe dönüştü. Amacımız bölgemizin nitelikli tanıtımını yapıp, turizm gelirlerinden aldığı payı arttırmaya çalışmak. Bu vesileyle istihdam oluşturup yeni turizm yatırımlarını bölgemize kazandırarak, cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz” dedi.

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Adıyaman turizmde cazibe merkezi olma yolunda ilerliyor... Nemrut Dağına ziyaretçi akını...

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#Adıyaman#Nemrut Dağı#UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi