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Adeta 'ölüme' direksiyon kırdı! Aniden yolcu otobüsünün önüne giren kamyon kamerada

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#Bursa#Kaza#Kamyon
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2023 15:39

Bursa'da çalışma nedeniyle dubalar ile bölünen otoyolda aniden şerit değiştiren hafriyat kamyonuna, yolcu otobüsü çarptı. 3 yolcunun hafif yaralandığı kaza, araç içi kamerasına yansıdı.

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Kaza, 18 Kasım'da saat 14.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Selçukgazi Tüneli mevkisi Gebze istikametinde meydana geldi.

Adeta ölüme direksiyon kırdı Aniden yolcu otobüsünün önüne giren kamyon kamerada

Yol yapım çalışması nedeniyle dubalar ile bölünen yolun sağ şeridinden ilerlediği sırada aniden sol şeride geçen hafriyat kamyonuna, Kamil Koç firmasına ait şehirlerarası yolcu otobüsü çarptı.

Adeta ölüme direksiyon kırdı Aniden yolcu otobüsünün önüne giren kamyon kamerada

Çarpmanın etkisiyle otobüsün ön camı patlarken, o anlar araç içi kamerasına yansıdı. Otobüs şoförünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, direksiyon hakimiyetini sağlamak için gösterdiği çaba da görüntülere yansıdı.

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Adeta ölüme direksiyon kırdı Aniden yolcu otobüsünün önüne giren kamyon kamerada

Otobüsteki 3 yolcunun hafif yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Adeta ölüme direksiyon kırdı Aniden yolcu otobüsünün önüne giren kamyon kamerada

Adeta ölüme direksiyon kırdı Aniden yolcu otobüsünün önüne giren kamyon kamerada

Adeta ölüme direksiyon kırdı Aniden yolcu otobüsünün önüne giren kamyon kamerada

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#Bursa#Kaza#Kamyon

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