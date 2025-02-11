×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Adana'daki dehşet: İş yerinde 3 kişiyi öldürmüştü... İfadesi ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Seyhan#Cinayet
Adanadaki dehşet: İş yerinde 3 kişiyi öldürmüştü... İfadesi ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2025 15:50

Adana'nın Seyhan ilçesinde medikal ürünler satışı yapılan iş yerinin sahibi Fuat Kalaycık ile damatları Özgür Ozan Ekinci ve Oğuzhan Söylemezler'i öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Talat Ateş'in (20), polise verdiği ifade ortaya çıktı. Katil zanlısı Ateş'in ifadesinde, "Kız arkadaşım orada staj yapıyordu. İş çıkışı aldığım kız arkadaşımdan, taciz edildiğini öğrendim. Bir anlık cinnetle yaptım" dediği öğrenildi.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi Hacı Ömer Sabancı Caddesi’ndeki medikal ürünler satan bir iş yerinde meydana geldi. Kız arkadaşı A.A.'nın staj yaptığı iş yerine çift tabancayla gelen Talat Ateş, işletmeci Fuat Kalaycık (64) ile damatları Özgür Ozan Ekinci (43) ve Oğuzhan Söylemezler'e (29) peş peşe ateş etti. Vücutlarının çeşitli yerlerinden vurulan Kalaycık, Ekinci ve Söylemezler kanlar içinde yere yığıldı, Ateş ise otomobiline binerek kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolde, kayınpeder ve 2 damadının hayatını kaybettiğini belirlendi. Savcının ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından 3 kişinin cansız bedenleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Talat Ateş, Sarıçam ilçesi Hekimköy Bulvarı'nda yakalandı. Olayda kullanılan 2 tabanca da ele geçirildi.

Adanadaki dehşet: İş yerinde 3 kişiyi öldürmüştü... İfadesi ortaya çıktı

Haberin Devamı

"KIZ ARKADAŞIM TACİZ EDİLMİŞ"

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Talat Ateş ifadesinde "Kız arkadaşım orada staj yapıyordu. İş çıkışı aldığım kız arkadaşımdan, taciz edildiğini öğrendim. Eve gidip silahlarımı aldım. Daha sonra kız arkadaşımın staj yaptığı iş yerine gelerek eylemi gerçekleştirdim. Bir anlık cinnetle yaptım, çok pişmanım” dedi.

Polisin bilgisine başvurduğu A.A. da Fuat Kalaycık'ın kendisini elle taciz ettiğini iddia etti. A.A. konuyu anlattığı sevgilisi Talat Ateş'in de öfkelenerek olayı gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Gözden KaçmasınAnne iki çocuğunu öldürmüştü... Kızının son sözlerini anlattı: Baba yetişAnne iki çocuğunu öldürmüştü... Kızının son sözlerini anlattı: Baba yetişHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Seyhan#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!