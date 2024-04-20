Adana'da sokak ortasında cinayet! Detaylar ortaya çıktı

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Olay, 14 Nisan saat 17.30 sıralarında Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi, Ziyapaşa Bulvarı’nda meydana geldi. Aralarında husumet bulunan İzzet Erbaş ile Osman Asma buluştu. İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Asma, Erbaş’ı kalçasından bıçakladı. İzzet Erbaş ise ruhsatsız tabancasıyla karşılık verdi. Silahtan çıkan kurşunlardan biri Osman Asma’nın göğsüne isabet etti.

Ağır yaralı halde mermilerden kaçmaya çalışan Asma, kanlar içinde kaldırıma yığıldı. O anlar bir iş yerinin kamerasına yansıdı. Çevredekilerin taksiyle hastaneye götürdüğü Osman Asma, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

"ÖLDÜRME AMACIM YOKTU"

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaralı halde kaçan İzzet Erbaş’ı olay yerine yakın bir sokakta yakaladı. Asma’nın, olaydan bir gün önce sosyal medya üzerinden tartıştığı Erbaş’a küfrettiği, kavganın da bu nedenle yaşandığı ortaya çıktı. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Erbaş, ifadesinde, “Bana bıçakla saldırınca, kendimi korumak için tabancayla ateş açtım. Öldürme amacım yoktu” dedi.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İzzet Erbaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.