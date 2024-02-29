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Adana'da operasyon: Silah ve mühimmat ticareti yapan şüpheli gözaltına alındı

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#Adana#Seyhan#Operasyon
Adanada operasyon: Silah ve mühimmat ticareti yapan şüpheli gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 29, 2024 15:02

Adana’nın Seyhan ilçesinde silah ve mühimmat ticareti yapan Doğan D.’nin evine düzenlenen operasyonda 5 ruhsatsız tabanca ile silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Polis merkezine götürülen Doğan D.'nin, sorgusunun sürdüğü bildirildi. 

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Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, silah ve mühimmat ticaretini önleme kapsamında çalışma başlattı. Polis, şüpheli Doğan D.’nin Havuzlubahçe Mahallesi’ndeki evinde satış hazırlığında çok sayıda silah olduğu bilgisine ulaştı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca ile silah yapımında kullanılan 26 gövde, 5 şarjör, 187 icra yayı ve mili, 42 sürgü ve 41 mermi ele geçirdi.

Hırsızlık, görevi yaptırmamak için direnme ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından 10 kaydı bulunan Doğan D., gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şüphelinin, sorgusunun sürdüğü bildirildi. 

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#Adana#Seyhan#Operasyon

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