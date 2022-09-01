Adana'da korkunç cinayet: Başı taşla ezilerek öldürüldü

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Olay saat 05.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı müstakil evde yalnız yaşayan 2 çocuk annesi Şermin Sarı'nın bir erkek ile bahçede tartıştığını ve ardından darbedilip, "Yeter" diye çığlık attığını duyan komşuları, durumu polise bildirdi.

Olay yerine sevk edilen polis ekibi, evin bahçesinde Sarı'yı hareketsiz başından yaralı halde yatarken buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekibi, başı taşla ezildiği belirlenen Sarı'nın öldüğünü saptadı. Olay sırasında Sarı'nın çocuklarının dedesinde kaldığı tespit edildi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

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Acı haberi duyup, evin önüne gelen, Sarı'nın anne, baba ve kardeşleri gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi.

Polisin ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Sarı'nın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI BULUNAN ESKİ EŞİ ÖLDÜRMÜŞ

Şermin Sarı'nın cinayet şüphelisinin 2 yıl önce ayrıldığı eski eşi Erhan Poyraz olduğu belirlendi. Sarı'nın 4 gün önce eski eşi Poyraz'dan şikayetçi olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı bildirildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Poyraz'ın ise olayın ardından polise teslim olup, cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.