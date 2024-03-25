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Adana'da isyan ettiren görüntü: Sulama kanalında yüzlerce at ve eşek eti kemiği bulundu... 'Bunu her zaman yaşıyoruz'

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#Adana#Yüreğir#AT
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2024 14:45

Adana’nın Yüreğir ilçesinde sulama kanalında yüzlerce kesilmiş at ve eşek eti kalıntısı bulundu. Çevreye kötü koku yayılması üzerine vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Mahalle sakinlerinden İsmail Yıldız, “Bunu her zaman yaşıyoruz, ilk defa olan bir şey değil. At ve eşek kemiklerini ileriden atıyorlar, buralarda toplanıyor" diye konuştu.

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Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesi’nde sulama kanalında yüzlerce kesilmiş at ve eşek eti kalıntısı bulundu. At ve eşekler kesildikten sonra geriye kalan parçalarının torbalara konularak su birikintisi içine atıldığı, çevredeki köpek ve kediler tarafından parçaların çıkartılarak etrafa savrulduğu görüldü.

ÇEVREYE KÖTÜ KOKU YAYILDI

Çevreye kötü koku yayılması üzerine vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Bölgeye gelen ekipler at ve eşek eti kalıntılarının kimin tarafından atıldığını tespit edemezken, bölgede temizlik çalışması yaptı.

"HER ZAMAN OLAN BİR ŞEY"

Çevrede oturan vatandaşlar duruma isyan etti. Mahalle sakinlerinden İsmail Yıldız, “Bunu her zaman yaşıyoruz, ilk defa olan bir şey değil. At ve eşek kemiklerini ileriden atıyorlar, buralarda toplanıyor. Eti sıyırıp kemiklerini attıkları için çok pis bir koku oluyor. Kanalın dibindeki mahalle kokuya çok maruz kalıyor. Gerçekten çok üzülüyoruz, Adana’nın değerini düşürüyor” ifadelerini kullandı.

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#Adana#Yüreğir#AT

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