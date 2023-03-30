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Adana’da hırsızlık operasyonu: 13 gözaltı

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#Adana#Hırsızlık#Operasyon
Adana’da hırsızlık operasyonu: 13 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2023 11:49

Adana’da hırsızlık şüphelilerine yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 1'i kadın, 13 kişi gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik ile Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 15 günde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, ev ve iş yerlerine girerek piyasa değeri 500 bin TL’yi bulan cep telefonu, bilgisayar, para, ziynet eşyası ve motosiklet çalan kişileri tespit etmek için, yaklaşık 300 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. 1’i kadın 13 şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, şafak vakti 10 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)

 

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#Adana#Hırsızlık#Operasyon

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