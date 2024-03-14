×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Adana'da halk otobüsünde ‘fazla yolcu’ kavgası

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Polis#Kavga
Adanada halk otobüsünde ‘fazla yolcu’ kavgası
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2024 11:52

Adana'nın Yüreğir ilçesinde kapasitesinin üzerinde yolcu aldığı öne sürülen özel halk otobüsünde, sürücü ile yolcu arasında tartışma çıktı. Sürücünün sopayla yolcuya saldırdığı anlar kameraya yansıdı.

Haberin Devamı

Merkez Yüreğir ilçesinde özel halk otobüsünün sürücüsü, iddiaya göre, kapasitesinin üzerinde yolcu aldı. Yolcular arasında bu konuda tartışma çıkınca, ismi açıklanmayan sürücü, yolcuların aracın arka kısmına ilerlemesini istedi.

Yolculardan biri Nereye gideyim Adamın üzerine mi çıkayım dedi. Sözlü tartışma, kavgaya dönüşünce sürücü, koltuğun altındaki sopayı alıp, yolcuya inmesini söyledi. Sürücü, koltuğun üzerine çıkıp, yolcuya saldırmaya çalışınca taraflar arasında arbede çıktı. Kavga, diğer yolcuların araya girmesiyle son buldu. O anlar, araç içi kamerasına yansıdı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Polis#Kavga

BAKMADAN GEÇME!