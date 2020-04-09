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Çağlar ÖZTÜRK/ADANA (DHA)
Haber Giriş: 09.04.2020 - 12:21,Son Güncelleme:/

Adana'da çöp dökerken silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü

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Adana'da evinden çöp dökmek için çıkan Aysel Akkurt, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce otomobilden açılan ateşle öldürüldü.

Olay, Seyhan ilçesi Sarıhamzalı mahallesinde sabaha karşı meydana geldi. İddiaya göre Aysel Akkurt, çöp atmak için evinden çıktı. Ancak Akkurt'a plakası tespit edilemeyen otomobilden ateş açıldı. Silah sesleri üzerine dışarı çıkan vatandaşlar tarafından ağır yaralı bulunan Akkurt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye gelerek araştırma yapan polis, olay yerinde 12 boş kovan buldu.

Polis, kimliği belirsiz kişi ya da kişileri belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı.

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