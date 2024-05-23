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Adana'da 2 gündür kayıp olarak aranıyordu! Arazide uyurken bulundu

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#Adana#Kozan#Kayıp
Adanada 2 gündür kayıp olarak aranıyordu Arazide uyurken bulundu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2024 15:38

Adana'nın Kozan ilçesinde önceki gün mısır tarlasına gittiğini söyleyip evden çıkan ve bir daha da haber alınamayan Adem Süzgün (29), 5 kilometre mesafede arazide uyurken bulundu. Adem Süzgün, tarlada çalışırken içki içtiğini ve etkisiyle nereye gittiğini bilmediğini ifade etti.Hastaneye götürülen Adem Süzgün, sağlık kontrolünden geçirildi.

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Adana'da Kozan ilçesi kırsal Hamam Mahallesi’nde ailesiyle birlikte tarım işçiliği yapan Adem Süzgün, önceki gün öğle saatlerinde çalıştıkları mısır tarlasını kontrol etmeye gitti. Ancak Süzgün geri dönmedi. Adem Süzgün’e ulaşamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, bölgede eğitimli köpeklerle arama çalışması başlattı. Yaklaşık 1,5 kilometrelik alanda yapılan aramada Süzgün bulunamadı. Bölgede çalışmalarını sürdüren Adana AFAD ve jandarma ekipleri, bölgeye yaklaşık 5 kilometre mesafede, arazide Adem Süzgün’ü uyurken buldu.

Adem Süzgün, tarlada çalışırken içki içtiğini ve etkisiyle nereye gittiğini bilmediğini ifade etti.

Jandarma ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne götürülen Adem Süzgün, sağlık kontrolünden geçirildi.

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#Adana#Kozan#Kayıp

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