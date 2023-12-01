Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Temennimiz bir an önce akan kanın durdurulması

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Ateşkes olmasın diye BM kurulunda imza verdi 14 ülke. İnsani yardım önerileri bile ret edildi. Bu haksızların son bulması ve daha adil bir dünya için çalışmalar yapılmalı. Filistinlilerin toprakları yıllardır işgal edile edile bu hale geldi. İnsanlık dışı ne varsa yapıldı. ABD başta olmak üzere pek çok ülke İsrail’in arkasında. Bir an öne akan kan durmalı. Saldırganları bir kez daha lanetliyorum. İsrail eninde sonunda yargılanacak.

TTB YÖNETİMİNİN GÖREVDEN ALINMASI

TBB başkanının kabul edilemez bir açıklaması olmuştu. Bu konuşma yargının konusu olmuştu ve ceza almıştı. TBB kanununda kamu kurumlarının uymak zorunda olduğu hususlar var. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir iddianame hazırladı. Görevden alınması ve yeni üyelerin getirilmesi yönünde yargının kararı var.

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LİBYA TEZKERESİNE RET OYLARI

Libya'ya biz neden asker gönderiyoruz? Bizim Libya ile Deniz Yetki Anlaşmamız var. Doğu Akdeniz'deki haklarımızı koruyabilmek için tezkereye ihtiyacımız vardı. Terörle mücadelede de hayır oyu verdi, CHP ile HDP. CHP’nin Mavi Vatan ile ilgili bir derdi yok. Mavi vatandaki haklarımızı hiç kimseye yedirmeyeceğiz.