 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Milletimiz sivil, demokratik, katılımcı bir anayasaya kavuşmalı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çeşitli programlara katılmak üzere Giresun’a geldi. Sırası ile Valiliği, Giresun Adliyesini, Giresun Belediyesini, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret eden Bakan Tunç, daha sonra Giresun Adalet Sarayı Yer Teslimi ve Temel Atma Töreni’ne katıldı. Törende AK Parti Giresun milletvekilleri Ali Temur, Ertuğrul Gazi Konal, Nazım Elmas, Vali Mehmet Fatih Serdangeçti, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, yargı mensupları ve çok sayıda kişi yer aldı.

Törende konuşan Bakan Tunç, Giresun’a yakışacak, adalet makamını temsil edecek eserin kısa süre içerisinde tamamlanarak hakim, savcı, avukat ve tüm yargı çalışanlarına hayırlı olması temennisinde bulundu. Türkiye’de 2002 yılında 78 olan adalet sarayını, 22 yılda 366’ya çıkardıklarını belirten Tunç, mahkeme sayılarında yüzde 99, idari yargıda ise yüzde 51’lik artış sağladıklarını söyledi.

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‘TEMEL KANUNLARIMIZIN TAMAMINI YENİLEDİK’

Temel kanunların tamamını vatandaşların ihtiyaçlarına uygun hale getirdiklerini belirten Tunç, “Adaletin tecellisini sağlayacak olan mevzuatın iyileştirilmesi noktasında da ülkemiz çok önemli mesafeler aldı. İşte 22 yıldan bu yana temel kanunlarımızın tamamını yeniledik. Temel kanunlarımızın tamamını vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına uygun hale getirdik ve yine Anayasamızda gerçekleştirmiş olduğumuz sessiz devrim sayılan reformlarla da ülkemizin, devletimizin demokratik hukuk devleti niteliğini daha da güçlendirdik. Yüksek Askeri Şura’nın yapısından tutun da Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun yapısına varıncaya kadar. Anayasa Mahkemesi’nin yapısından tutun da Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kaldırılmasına, Özel Yetkili Mahkemelerin kaldırılmasına varıncaya kadar tüm bu yapısal dönüşüm, ülkemizin demokratik niteliğini daha da güçlendirdi. Vesayetçi ve darbeci anlayışı tarihe gömmeyi bu yapısal reformlar sayesinde başardık. Anayasamızda sıkıyönetim ilan edilebilir gibi demokratik olmayan, darbeci yargılanamaz gibi anti-demokratik hükümleri milletimizin onayı ile kaldırmayı başardık. Tabi ki Anayasamızda gerçekleştirilen kadın haklarının güçlendirilmesi, çocukların korunması, bilgi edinme hakkı, kamu denetçiliği gibi hak arama yollarını arttıran bu önemli değişikleri biz önemli buluyoruz, reform diyoruz ama yeterli görmüyoruz. Milletimizin sivil, demokratik, katılımcı bir anayasaya kavuşması lazım. Türkiye Yüzyılına başlarken, inşallah 28’inci dönem parlamentosunda bir uzlaşma sağlanır ve milletimize olan bu önemli borcumuzu da yerine getirmiş oluruz” diye konuştu.

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‘2024 YILINDAN İTİBAREN UYGULAMAYA KOYUYORUZ’

Hakimlik ve savcılık sınavına girilebilmesi için bu yıl sınav uygulaması başlattıklarına da kaydeden Bakan Tunç, “2002 yılında 9 bin civarında hakim ve savcımız varken, bugün bu sayı 24 bine ulaştı. Sayımızı giderek artırıyoruz. Genç bir kadromuz var. Yüzde 70’i 10 yılın altında kıdeme sahip, yüzde 45’i de 5 yılın altında kıdeme sahip. Gelecek vaat eden bir yargı teşkilatımız söz konusu. Bu teşkilatımızı daha da güçlendirmenin yollarını aramaya ve uygulamaya devam ediyoruz. Önemli mevzuat değişikleri yaptık bu konuda. Yargı Reformu Strateji Belgelerinde düzenlendiğimiz özellikle kürsüdeki kardeşlerimizi daha donanımlı hale getirecek uygulamaları başlattık. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı bunlardan bir tanesi. Hukuk fakültelerindeki eğitim kalitesinin artırılması noktasındaki çalışmalarımız, kontenjanlar ile ilgili, YÖK ile ilgili devam eden görüşmelerimiz hem hukuk eğitiminin kalitesi, hukuktan mezun olan kardeşlerimizin bir ön elemeye tabii tutularak Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavını kazananların avukatlık stajına başlayabilmesi ve hakimlik-savcılık sınavına girebilmesi noktasındaki sınavı da 2024 yılından itibaren uygulamaya koyuyoruz. Yürürlüğe giriş tarihi 2024. İnşallah eylül-ekim gibi bu ilk sınavı gerçekleştirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

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‘USTA-ÇIRAK İLİŞKİSİ İÇERİSİNDE KÜRSÜYE HAZIRLANACAKLAR’

“Mesleğe kabul edilmeden önce hakim ve savcılarımızın 2 yıl süren bir adaylık süreci söz konusuydu. Artık bundan sonra 2 yıl süren bir adaylık değil, 3 yıl süren hakim ve savcı yardımcılığı sistemine başladık” diyen Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İlk sınavını 23-24 Aralık’ta yaptık. Şimdi mülakatları gerçekleştirilecek ve bin hakim ve savcı yardımcımız inşallah o sınavları başardıktan sonra göreve başlayacaklar. Bunun 1 yılı Adalet Akademisi’nde eğitim ile geçecek ve diğer 2 yılı da istinafta, ilk derecede, Yargıtay’da değişik kademelerde tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında hakim-savcı yardımcısı olarak görev yapacaklar. Usta-çırak ilişkisi içerisinde kürsüye hazırlanacaklar. 3 yıl sonunda da akademideki ara sınavları da verdikten Hakimler ve Savcılar Kurulumuz tarafından mesleğe kabul edilmiş olacaklar. Böylelikle hem meslek öncesi daha güçlü, daha donanımlı yargı mensuplarımızın olmasını sağlamak hem de mesleğe kabul edildikten sonra da Adalet Akademisi’nde 1’inci sınıfa terfi etmeden önce en az 3 kez eğitim almaları mecburiyetini önceki yargı paketinde yasalaştırmıştık. İnşallah o uygulamalarla beraber bizim kürsülerimiz adaleti tecelli eden hakim ve savcılarımız, o genç kardeşlerimiz kürsüye çıktıklarında daha güçlü ve daha donanımlı kararlara imza atacaklar. Adaleti tecelli edecekler inşallah. Yani hem mevzuatın iyileştirilmesi hem bugün temelini attığımız örneklerde olduğu adalet binalarımızın, adaletin makamına uygun hale getirilmesi hem de mevzuat noktasında da çok şükür önemli bir mesafe aldık. Tüm bu unsurları bir arada değerlendirerek vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden, adalet hizmetlerinden memnuniyetini en üst noktaya çıkartmak ve adalete güveni en üst noktaya çıkarmanın mücadelesi içerisinde tüm yargı teşkilatı olarak çalışmaya devam ediyoruz.”

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Bakan Tunç, konuşmasının ardından protokol mensupları ile birlikte eski cezaevinin bulunduğu alana inşa edilecek proje için yıkım butonuna bastı. Ardından ise eline balyoz alan Tunç, temsili olarak cezaevinin yıkımını başlattı.