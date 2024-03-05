Adalet Bakanı Tunç: Türkiye yüzyılı gençlerin omuzlarında inşa edilecek

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Ziyaretlerde bulunmak ve programlara katılmak için Antalya’ya gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un esnaf ziyareti kentte etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle iptal edildi. Bunun üzerine Bakan Tunç, Kepez ilçesindeki Antalya Kütüphanesi’nde üniversite öğrencileri tarafından organize edilen ’Gençlik Aşkıyla Antalya’ programına katıldı. AK Parti Antalya milletvekilleri İbrahim Ethem Taş ve Tuba Vural Çokal’ın eşlik ettiği Bakan Tunç, programa katılan gençlerin sorularını yanıtladı. Programın basına açık olan ilk bölümünde konuşan Bakan Tunç, “Antalya Türkiye’nin göz bebeği. Son 22 yılda Antalya turizmde çok mesafeler aldı. Rekor seviyeye ulaşan turizm gelirlerimizin büyük bir kısmını Antalya karşılıyor. Burası sadece turizmin değil aynı zamanda tarımın da başkenti. Antalya’da okumak büyük şans. Antalya eksik olursa Türkiye eksik olur. Türkiye’yi Antalya’sız düşünmek mümkün değil. Türkiye’ye değer katan bir şehirde okuyorsunuz" dedi. Gençlerle sık sık bir araya gelmek istediğini de söyleyen Bakan Tunç, “Gençler, Türkiye Yüzyılı’nın inşasını siz gerçekleştireceksiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’in 2’nci yüzyılındayız. 1 asrı geride bıraktık. Çok partili hayata geçtiğimiz yıllar, darbelerle kesintiye uğrayan yıllar, inişli çıkışlı yıllar, parlamenter sistemin yol açtığı sorunlar ve sonrasında bugünlere kadar geldik. Son çeyrek asırda Cumhurbaşkanımızın her alandaki çalışmalarıyla çok büyük mesafe aldık. Siz son çeyrek asrın çocukları ve gençlerisiniz, geçmişle bugünü kıyaslama konusunda zorluk çekebilirsiniz. O günleri yaşamışlar olarak biz aradaki kıyaslamayı çok rahat yapabiliyoruz. Türkiye Yüzyılı gençlerin omuzlarında inşa edilecek. Büyüklerimiz bir asır için, bu ülke için hizmet ettiler. Ülkemiz dünyaya damgasını vuracak. Savunma sanayinde, ekonomide, enerjide bağımsız bir ülke olarak yolumuza güçlü bir şekilde devam etme irademiz var" diye konuştu.