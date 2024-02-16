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Adalet Bakanı CNN Türk'e açıkladı: 387 isme yeni inceleme

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#HSK#FETÖ#Danıştay
Adalet Bakanı CNN Türke açıkladı: 387 isme yeni inceleme
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2024 23:40

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç CNN TÜRK'te, Danıştay'ın göreve iade kararı verdiği FETÖ'den ihraç edilen 387 kişi ile ilgili HSK'nın inceleme başlattığını duyurdu.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Danıştay'ın göreve iade kararı verdiği FETÖ'den ihraç edilen 387 kişi ile ilgili HSK'nın inceleme başlattığını belirterek, CNN Türk'e özel açıklamalarda bulundu. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, son gelişmeleri canlı yayında aktardı.

Selvi, "Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a ulaştım ne düşündüğünü sordum. Oldukça kararlı bir mücadele yürütüyor. FETÖ ile mücadele konusu kırmızı çizgisi. Bu 387 kişiyle ilgili olarak HSK yeniden inceleme başlatıyor. Kamuoyunda oluşan bu hassasiyet ve sayın Bakan'ın kararlılığıyla birlikte HSK yeni bir inceleme başlatıyor." açıklamasında bulundu.

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#HSK#FETÖ#Danıştay

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