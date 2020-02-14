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DHA
Haber Giriş: 14.02.2020 - 12:45,Son Güncelleme:/

Acı haber! Yangında can verdi...

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Acı haber! Yangında can verdi...

İstanbul Eyüpsultan'da çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri bir kişinin cansız bedeni ile karşılaştı.

Yangın, saat 08.00 sıralarında Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi Çiğdem Sokak'ta 4 katlı binanın 3. katında çıktı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Acı haber Yangında can verdi...

Olay yerine kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye evde bir cesetle karşılaştı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, cesedin evde yalnız yaşayan 73 yaşındaki Atalay Yenidünya'ya ait olduğunu belirledi. Ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haberi alan Yenidünya'nın yakınları olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Mahalle sakini Abbas Sarıkaya, "Gece çalışan bir arkadaş, işten gelince karşıdan yangını görüyor ve itfaiyeyi arıyor. Komşumuz iyi bir insandı. Yalnız yaşıyordu. Emekli ve kendi halinde bir insandı" dedi.

 

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