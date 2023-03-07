Ablasını ve komşusunu öldüren sanığa müebbet ve 35 yıl 10 ay hapis

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Olay, 2 Ekim 2020'de saat 07.00 sıralarında Esenköy Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Cuma Duran, tartışma sonrası av tüfeğini alıp, ablası Hatun Havva Duran ile yengesi Demet Duran'a ateş etti, ardından dışarı çıkıp, komşusu Seyhan Karaca'yı vurdu. Hatun Havva Duran ile Seyhan Karaca hayatını kaybetti, Demet Duran da yaralandı.

SON SÖZÜ 'PİŞMANIM' OLDU

Gözaltına alınan Cuma Duran, tutuklandı. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, karar duruşması yapıldı. Önceki ifadelerini tekrar eden sanık Duran, pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, Duran'a 'iyi hal' ve 'tahrik' indirimleri de uygulayarak müebbet ile 35 yıl 10 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.