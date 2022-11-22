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Abdurrahim Albayrak’ın acı günü: Toruna veda

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#Abdurrahim Albayrak#Torun#Cenaze
Abdurrahim Albayrak’ın acı günü: Toruna veda
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2022 07:00

Galatasaray’ın eski yöneticisi işinsanı Abdurrahim Albayrak’ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, 20 Kasım’da Şişli’deki City’s AVM’nin dördüncü katından düşerek hayatını kaybetmişti. Batuhan Bostancı için dün Eyüpsultan Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.

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Bostancı’nın tabutu Türk bayrağı ve Beşiktaş Spor Kulubü’nün siyah beyaz bayrağıyla örtüldü. Cenazeye Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, eski bakan Mehmet Ağar, Galatarasay Başkanı Ünal Aysal, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, eski Galatasaray Başkanları Faruk Süren ile Adnan Polat, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’in eşi Revna Demirören, eski başbakan Mesut Yılmaz’ın eşi Berna Yılmaz, Merve Terim ile spor ve siyaset dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Cenazede taziyeleri Abdurrahim Albayrak, Batuhan Bostancı’nın annesi İlknur Albayrak Bostancı ve babası Asil Bostancı, Albayrak’ın çocukları Fatma Albayrak ve Hikmet Albayrak kabul etti.

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Abdurrahim Albayrak’ın acı günü: Toruna veda

SEN BENİ İYİ ANLARSIN

Abdurrahim Albayrak, kendisine taziyede bulunan Berna Yılmaz’a sarılarak “Berna ablam beni en iyi sen anlarsın” dedi Batuhan Bostancı’nın cenazesi Zincirlikuyu Aile Mezarlığı’na defnedildi.

Abdurrahim Albayrak’ın acı günü: Toruna veda

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#Abdurrahim Albayrak#Torun#Cenaze

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