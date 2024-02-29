ABD'nin F-16 mektubu Ankara'ya ulaştı! MSB duyurdu: Gerekli inceleme ve değerlendirme başladı

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Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısı ile MSB'nin bir haftalık faaliyetlerini anlattı. Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), başta terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini sürdürdüğünü belirterek, "Bu kapsamda, başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil; son bir haftada 25 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar 193'ü Irak'ın, 290'ı Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı 483 olmuştur. Halihazırda üs bölgelerinde ve hudutlarımızda zorlu iklim, arazi şartlarında kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; terörle mücadelesine tek bir terörist kalmayıncaya kadar devam edecektir. Diğer yandan Bakanlığımız, FETÖ ile mücadelesini de yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla sürdürmektedir, sürdürecektir" diye konuştu.

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'30 BİN 15 KİŞİ HUDUDU GEÇEMEDEN ENGELLENDİ'

Suriye'de istikrarın bir an önce tesisi, Suriyelilerin emniyetli ortama geri dönüşü ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edildiğini aktaran Tuğamiral Aktürk, "Hudutlarımızın güvenliğini sağlayan, yeni bir göçü önleyerek büyük bir insanlık dramının yaşanmasını engelleyen Bahar Kalkanı Harekatı'nın 4'üncü yıl dönümünde aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet; kahraman gazilerimize sağlıklı ve mutlu ömürler diliyoruz. Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunan hudutlarımızda, son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 101 şahıs yakalanmıştır. Yakalananlardan 4'ü terör örgütü mensubudur. 2 bin 384 kişi ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1448'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 30 bin 15 olmuştur" dedi.

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'KOŞULSUZ VE KALICI ATEŞKES, KAÇINILMAZDIR'

7 Ekim'den bu yana İsrail ve Filistin'de yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğini bildiren Aktürk, "İsrail'in, Gazze'de uluslararası hukuku ihlal etmesi, 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi benzeri görülmemiş şekilde bombalıyor olması, yoğun sivil ölümlerine yol açması, Filistin halkını en temel haklarından mahrum bırakmayı amaçlayan kuşatma ve toplu cezalandırma yolunu tercih etmesi çok ciddi bir endişe kaynağıdır. İsrail saldırılarını sürdürdüğü müddetçe, bölgesel ve küresel barışa yönelik tehditler de artmaktadır. Hem bölgesel hem de uluslararası istikrar için Gazze'de koşulsuz ve kalıcı ateşkes ilan edilmesi kaçınılmazdır" ifadelerini kullandı.

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Tam bağımsız savunma sanayi hedefi doğrultusunda geliştirilen yerli savunma sanayi ürünleri ile Silahlı Kuvvetler'in caydırıcılığının her geçen gün arttığını aktaran Tuğamiral Aktürk, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'mızın ihtiyaçları doğrultusunda 40 adet yeni F-16 Blok-70'in tedariki, mevcut 79 adet F-16'nın ise modernize edilmesi ile bunlara ait mühimmat, malzeme ve teçhizatı içeren talebimize ilişkin ABD tarafından gönderilen taslak teklif ve kabul mektupları Bakanlığımıza ulaşmıştır. İlgili birimlerimiz gerekli inceleme ve değerlendirmelere başlamıştır. Ayrıca, TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) kaynaklı başlatılan ve Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri AŞ ana yükleniciliğinde devam eden 'Malaman' mayınının tam ölçekli patlatma provası, geçtiğimiz hafta içerisinde başarıyla gerçekleştirilmiştir. 'Malaman' deniz mayınının Deniz Kuvvetleri'mizin envanterine girmesiyle bu konudaki dışa bağımlılık da sona erecektir. Yine, Bakanlığımıza bağlı ASFAT (Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ) ana yükleniciliğinde yürütülen Açık Deniz Karakol Gemileri Projesi'nin ilk gemisi 'TCG Akhisar'ın denize inişi sonrası, önemli bir aşama olan havuzlama süreci, 23 Şubat'ta tamamlanmıştır. Sonuç olarak başta Türk Silahlı Kuvvetleri'miz olmak üzere Bakanlığımızın tüm birlik ve kurumları; Cumhuriyetimizin ikinci asrında, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve 'Türkiye Yüzyılı' hedefleri doğrultusunda, terörle mücadeleden sınır güvenliğine, uluslararası misyonlardan insani yardım faaliyetlerine kadar çok geniş bir alanda, kendisine verilen tüm görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarıyla yerine getirmeye devam edecektir."

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TSK'nın harbe hazırlığının en üst seviyede tutulması maksadıyla ulusal ve uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetlerine aralıksız devam edildiğine işaret eden Tuğamiral Aktürk, "NATO Kosova Gücü İhtiyat Birliği rotasyon planlanması kapsamında, bir komando taburumuz 28 Şubat'ta Kosova'ya intikal etmiştir. İtalya'dan görevi devralacak birliğimiz 1 Mart-1 Haziran 2024 tarihleri arasında görev yapacaktır" dedi.

EUROFİGHTER'DA ALMANYA'NIN OLUMLU YAKLAŞIMI BEKLENİYOR

Bakanlık kaynakları, ABD'den F-16 tedariki ve modernizasyonu süreci ile ilgili soru üzerine, Türk ve Amerikan taraflarının incelemelerini tamamlamalarının ardından bir araya geleceklerini, ortak inceleme ve değerlendirmeler sonrasında anlaşmanın nihayetlendirileceği ve takvimin işlemeye başlayacağını belirtti. Fiyatlandırmanın, liste ve ürünler üzerinden yapılacağı kaydedilerek, üretim ve modernizasyon faaliyetlerinin Türkiye'de yapılmasının ABD makamlarına iletildiği bildirildi. Ayrıca, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in İngiltere ziyaretinde, Eurofighter savaş uçaklarının tedariki konusunun gündem başlıklarından biri olduğu belirtildi. Eurofighter konsorsiyumu ülkelerinden Almanya'nın bu konudaki olumlu yaklaşımının beklendiği İngiltere ve üretici firma temsilcileri ile teknik görüşmelere devam edildiği vurgulandı.