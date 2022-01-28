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ABD elçisi Anıtkabir’de

#Anıtkabir#Jeffry Flake#Mustafa Kemal Atatürk
ABD elçisi Anıtkabir’de

ABD Elçisi Flake, Anıtkabir Özel Defteri’ne, “Atatürk’ün ardında bıraktığı miras, dünya genelinde birçok insana esin kaynağı olmayı sürdürmektedir” diye yazdı.

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ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, dün Anıtkabir’i ziyaret etti. Eşi Cheryl Flake ve büyükelçilik çalışanlarıyla Anıtkabir’i ziyaret eden Flake, Atatürk`ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Flake, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Flake, deftere şu mesajı yazdı: “Türk milletine ve büyük lider Mustafa Kemal Atatürk’e saygılarımı sunmaktan büyük bir onur duyuyorum. Atatürk`ün ardında bıraktığı miras dünya genelinde birçok insana esin kaynağı olmayı sürdürmektedir. Yarattığı etki ise unutulmayacaktır. Başkan Biden’ı ve Amerikan halkını Türkiye’de temsil etmekten gurur duyuyorum. Ülkelerimiz arasında daha güçlü ilişkiler ve bağlar kurmak için sabırsızlanıyorum.” Flake önceki gün Beştepe’ye çıkarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a güven mektubunu sunmuştu.

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ABD elçisi Anıtkabir’de
Büyükelçi Flake, Ata’nın huzuruna eşi Chreyl’le birlikte çıktı.

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