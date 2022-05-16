AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer- Landrut Hatay’da

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AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Hatay’a geldi. Büyükelçi Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet, Reyhanlı ilçesinde bulunan Birleşmiş Milletler Yardım Yükleme Merkezi’ni gezip, bilgi aldı. Ziyaret sonunda açıklama yapan Meyer-Landrut, 6ncı Suriye Konferansının Avrupa Birliği tarafından Brüksel'de düzenlendiğini anımsatarak, toplantıda Suriye'deki meseleye çözüm bulunması yönündeki desteklerinin yanı sıra, sürdürülen insani yardım çalışmalarına desteklerine vurgu yapıldığını söyledi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı doğrultusunda meseleye siyasi bir çözüm bulunması doğrultusundaki kararlılıklarını yinelemek istediğini belirten Meyer-Landrut, "Bununla birlikte yine Birleşmiş Milletler’in özel temsilcisi tarafından bu doğrultuda yapılan çalışmalara desteğimizi de ifade etmek istiyorum. Yalnız ne yazık ki şu anda rejim ve rejimin uluslararası destekçilerinin takınmış oldukları tavır dolayısıyla bu alanda hızlı bir ilerleme kaydedilemiyor" dedi.

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SURİYE'YE BUGÜNE KADAR 27 MİLYAR EURO DESTEK VERİLDİ

Büyükelçi Meyer-Landrut, 'Bugüne kadar insani yardım ve diğer destekler kapsamında 27 milyar Euro'luk bir destek verildi Suriye'ye ve komşu ülkelere. Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Suriye Konferansında yeniden bir 6,5 milyar Euro'luk destek sözü verildi. 6,5 milyar Euro'luk desteğin 4 milyar Euro'sundan fazlası Avrupa Birliği tarafından gelecek olan destekleri kapsıyor. Bu insani desteklerin büyük bir kısmı Suriye’deki operasyonlara, yani yapılmakta olan çalışmalara yönelik olarak sağlanıyor. Aynı zamanda İdlib ve Suriye’nin kuzeybatısındaki çalışmalara yönelik veriliyor' dedi.

İnsani yardımların çok büyük bir kısmı bu içinde bulunmuş olduğumuz merkez aracılığıyla sınır ötesine iletiliyor diye belirten Büyükelçi konuşmasına şöyle devam etti:

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'Bu destekler gerçekten sınırın öte yakasındaki Suriyeliler için hayata tutunabilecekleri bir dal ve bu Suriyeliler için çok büyük bir önem arz ediyor. Sınırın öte yakasında yaşanmakta olan Suriyeliler için bu kadar büyük yaşamsal önem taşıyan bu desteklerin devam ettirilmesi doğrultusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının yeniden uzatılması için AB, Türkiye ve uluslararası partnerler tam bir angajman içinde. Suriye’ye gitmekte olan yardımların 3te 1i buradan geçiyor. Bu fırsatla bir kez daha göstermiş oldukları kararlılık ve çabalar dolayısıyla burada Birleşmiş Milletler ailesine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Son 8 yılda buradan 50 bin kamyon insani yardım taşındı ve bu gerçekten çok önemli, bunun devam etmesini temenni ediyorum.'

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’SİVİLLERİN DESTEĞE İHTİYACI VAR’

Ziyarette ayrıca bir konuşma yapan BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Türkiye Ülke Direktörü Sanjana Quazi, sınırın öte tarafında desteğe ihtiyacı olan pek çok sivil olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bu insanlar yıkımla karşılaştılar, acılarla karşılaştılar, kayıplarla karşılaştılar ve her gün devam eden bombalamalar yine sivillerin hayatını almaya devam ediyor. Geride bıraktığımız yıl, Türkiye’nin sınırından 400 kadar kamyon Suriye’nin kuzeyine geçti ve burada başta çocuklar, kadınlar ve en kırılgan durumdaki insanlar olmak üzere milyonlarca Suriyeliye ulaştı her ay. Geçtiğimiz Temmuz ayında Güvenlik Konseyi üyeleri, birlikteliğin bir sembolü olarak bir araya geldiler ve Suriyenin kuzeyinde zor durumda olan insanların acılara dikkat çektiler. O zamanda bu güne kadar geçen süre zarfında insani ihtiyaçlarda artış oldu şu an 4,1 milyon insan sağlanacak olan yardıma muhtaç durumda ve bunlardan bir milyonu risk altındaki çocuklar. Birleşmiş Milletler tarafından bu sınır ötesi insani yardımların suresinin uzatılmasında yaşanacak olan bir sıkıntı, ülkenin kuzeyine yönelik olarak sağlanan yardımları da aksatacak ve bunun neticesinde aslında önlenebilir olacak ölümler ne yazık ki meydana gelebilecektir. Bu itibarla biz, Güvenlik Konseyi’ni bu temmuz ayında bu kararı tekrar onaylamaya, tekrar yenilemesine ve bizim de insanların hayatlarını kurtarma yönünde yaptığımız çalışmalara destek vermeye çağırıyoruz. Suriyelileri unutamayız ve unutmamalıyız."

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HATAY VALİLİĞİ ZİYARETİ

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet, Hatay ziyareti kapsamında Vali Rahmi Doğan’ı makamında ziyaret etti. Vali Doğan, ziyarette Meyer-Landrut ve beraberindekilerle bir süre sohbet etti. Büyükelçi Meyer-Landrut, Suriye’deki savaş mağduru insanlara insani yardım ve Cilvegözü sınır kapısı açısından Hatayın önemli bir şehir olduğunu söyledi. Ziyarette, AB heyetine Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Büyükelçisi Devrim Öztürk de eşlik etti. Büyükelçi Meyer-Landrut, daha sonra Reyhanlı ilçesinde Avrupa Komisyonu İnsani Yardım ve Sivil Koruma Ofisi (ECHO) ile Relief International iş birliğiyle açılan Ulusal Proje Protez Derneğini ziyaret ederek, çalışmaları hakkında dernek yöneticilerinden bilgi aldı.

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’YARDIM TIR’LARI MİLYONLARCA İHTİYAÇ SAHİBİNE ULAŞTI’

Reyhanlı ilçesinde bulunan Birleşmiş Milletler Yardım Yükleme Merkezi hakkında bilgi veren BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Türkiye Ülke Direktörü Sanjana Quazi, Geçtiğimiz yıl her ay, Türkiyeden Kuzeybatı Suriyeye insani yardım taşıyan yaklaşık 800 TIR, çocuklar, kadınlar ve en hassas durumdakiler de dahil olmak üzere milyonlarca ihtiyaç sahibi kişiye ulaştı dedi.