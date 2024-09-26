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9 yaşındaki çocuğun ekmek alıp eve dönerken vurulduğu olayda 2 gözaltı

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#Kocaeli#İzmit#Yaralama
9 yaşındaki çocuğun ekmek alıp eve dönerken vurulduğu olayda 2 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2024 21:01

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde marketten ekmek alıp eve dönen Ç.E.'nin (9) otomobilden açılan ateşte kolundan vurularak yaralandığı olayda 2 şüpheli, suç aleti tabancayla birlikte gözaltına alındı.

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Olay, dün saat 21.00 sıralarında İzmit ilçesine bağlı 28 Haziran Mahallesi Dere Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, evine yakındaki bir marketten ekmek alan Ç.E., kaldırımda yürüyerek evine döndüğü sırada, bir otomobilden ateş açıldı.

Ç.E. kurşunun isabet etmesi sonucu kolundan yaralanırken, şüphelinin bulunduğu otomobil hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ç.E., ambulansla Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. 

9 yaşındaki çocuğun ekmek alıp eve dönerken vurulduğu olayda 2 gözaltı

Başlatılan soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, olayı gerçekleştiren şüphelilerin M.B. ve H.E.B. olduğunu tespit etti. Olayda kullanılan tabancayla birlikte yakalanan şüpheliler, gözaltına alınarak Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Ç.E.’nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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#Kocaeli#İzmit#Yaralama

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