9 günlük tatilden zor dönüş

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TATİLİN son gününde, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Bursa Batı Gişeleri’nde yoğunluk arttı. HGS geçişlerinde akıcı bir trafik gözlenirken, nakit gişelerinde ise zaman zaman kuyruklar oluştu. Otoyol A.Ş. ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de olumsuz bir durum yaşanmaması için tedbirlerini artırdı. Trafiğin gece saatlerinde artması beklenirken, oluşan yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.

AFYON’DAN 1 MİLYON ARAÇ GEÇTİ

- Tatil yolundaki kavşak noktalarından Afyonkarahisar’da trafik yoğunluğu öğle saatlerinde arttı. Ankara ve İstanbul’a gidiş kavşaklarında tatilciler uzun araç kuyrukları oluşturdu. Antalya dönüşündeki yolda özellikle ‘34’ ve ‘06’ plakalı araçların yoğunluğu dikkati çekti. Bayram tatilinin başladığı geçen hafta cumartesi gününden dün sabah saatlerine kadar 1 milyon 100 bin aracın Afyonkarahisar’dan farklı illere geçiş yaptığı belirlendi.

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BOLU YOLU KAZALARLA DURDU

- Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı mevkisinde, 3 farklı noktada kazalar meydana geldi. 14 aracın karıştığı zincirleme kazalarda 1 kişi yaralandı. Otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapandı. Uzun araç kuyrukları oluşurken, ekipler yolu açmak için çalışma başlattı. Kazanın yaklaşık 4 kilometre uzağında bulunan Bolu Dağı Tüneli’nde de trafiğin durma noktasına geldiği görüldü. Sürücüler Abant gişelerinden yönlendiridi. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik 1 saat sonra normal seyrine döndü. Yoğunluk akşam saatlerinde iyice arttı ve araçlar ağır ağır ilerleyebildi.

- Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu’nda dron ile denetim yaptı. Ulaşımın yavaşladığı noktalarda, emniyet şeridini kullanan sürücüler, dron ile tespit edildi.

MUĞLA’DAN TERSİNE GÖÇ

- Muğla’ya araçları ile gelen vatandaşların dönüşü dün gece saatlerine kadar devam etti. Sürücülerin trafik ışıklarında beklememeleri için sinyalizasyon ışıkları yerine trafik ekipleri görev yaptı. Özellikle Fethiye-Marmaris karayolunun birleştiği Gökova kavşağından Muğla çıkışı Yatağan ilçesine kadar olan şehir içi ve bölge trafik sorumluluğundaki ışıkların tamamında trafik akışı ekipler tarafından sağlandı.

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TEKİRDAĞ'DAN İSTANBUL YÖNÜNE ARAÇ YOĞUNLUĞU

- Trakya ve Çanakkale'nin tatil bölgelerine gidenler, İstanbul'a dönüşte trafik yoğunluğu oluşturdu. Tekirdağ'dan İstanbul yönüne doğru dün akşam başlayan araç yoğunluğu, tatilin son günü de artarak sürdü. İstanbul'a sınır Marmaraereğlisi ilçesinde araç kuyruğu yer yer 2 kilometreyi aştı. Emniyet şeridini kullanan sürücülere ise ceza kesildi.

‘KİLİT KAVŞAK’TA BAYRAM DÖNÜŞÜ ÇİLESİ

- Dönüş nedeniyle 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve ‘kilit kavşak’ olarak adlandırılan Kırıkkale’de, trafik yoğunluğu yaşandı. Özellikle Kırıkkale- Ankara karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu, yer yer hasarlı kazalar meydana geldi. Yoğunluk gece saatlerine kadar devam etti.

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İstanbul- Bursa- İzmir Otoyolu’ndaki gişelerde kilometrelerce uzayan araç kuyruğu oluştu. Bolu Dağı’nda meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle de otoyolun İstanbul yönünde trafik dakikalarca durdu.

KONYAALTI ANTALYALILARA VE TURİSTLERE KALDI

- DOKUZ günlük Kurban Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından Antalya’daki yerli tatilciler de memleketlerinin yolunu tuttu. Tatilde yüz binlerce yerli tatilciyi ağırlayan Konyaaltı Sahili, Antalyalılara ve yabancı turistlere kaldı.

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Çeşme Alaçatı’daki yoğunluk dün de devam etti.

AMBULANS HELİKOPTER NÖBETİ

- SAĞLIK Bakanlığı, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde ülke genelinde acil sağlık hizmetlerinin devamlılığı için İstanbul, Ankara ve İzmir illeri başta olmak üzere ülke genelinde çevreyolu bağlantı noktalarında, helikopter ambulans, acil yardım ambulansı, UMKE timi ve motorize ekipler ile hizmet verdi.

Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Nurgül Çiğdem, “Hava ambulansımız, 112 kara ambulansımız, motorize ve UMKE ekiplerimiz tedbir alanında beklemekte. Aynı zamanda bu girişlerin dışında İstanbul içinde de trafik kazalarında artış yaşanacağı beklendiği için otoban kenarlarında 112 ve UMKE ekiplerini konuşlandırdık. Amacımız daha hızlı varmak ve hastanın naklini sağlamak” dedi.

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Düzce’nin Akçakoca ilçesindeki plajlar tatilin son gününde de doldu, taştı.Tekirdağ’ın turistik ilçesi Şarköy’de tatilciler nüfusu 10 kat artırdı.

KAPIKULE’DE MEMLEKET SEVİNCİ

AVRUPA'nın çeşitli ülkelerinden yaz tatillerini anavatanda geçirmek için yola çıkan gurbetçilerin Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye girişleri de yoğun olarak sürüyor. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye memleket hasreti ile giriş yapan gurbetçiler, anavatanlarına gelmenin mutluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Gurbetçilerin zaman zaman yoğunluk oluşturması nedeniyle Kapıkule'de önlemler alındı. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yoğunluğu önlemek için peron sayısının 10'dan 12'ye çıkarıp, personel sayısını da artırdı.

Almanya'dan gelen Adnan Erdoğan, Kapıkule Sınır Kapısı'nda Türk bayrağı açarak anavatana gelmenin sevincini yaşadı. Erdoğan, "Yolculuğumuz çok şükür çok güzel geçti. Ben Almanya'da doğdum büyüdüm. Senede en az 5 kez Türkiye'ye geliyorum” dedi.

OTOBÜSLER OTOGARA GELEMEDİ

- KURBAN Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirenler döndü, bayram tatili dolayısıyla İstanbul’a gelenler de gitmek için otogarda otobüslerini bekledi. Sabah saatlerinden itibaren 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda dönüş yoğunluğu oldu.

Bir otobüs firmasında kaptan şoförlük yapan Murat Kuz otogar yoğunluğunun Ankara istikametinden gelen araçların trafikte kalmasından kaynaklandığını belirtti. Kuz, “Araçlar trafikten gelemiyor” diye konuştu.

HAVADA DA YOĞUNLUK

- TATİLİ yurtiçi ve yurtdışında değerlendiren vatandaşların İstanbul’a havayoluyla dönüşleri de dün gün boyu sürdü. İstanbul Havalimanı’nda dönüş yoğunluğu vardı.