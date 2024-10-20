81 ilde ormanları temizleme etkinliği... Bakan Bak: Vatan savunması da buradan başlıyor

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Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda ve Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle gençlerin çevreye duyarlılığını artırmak, sürdürebilir bir gelecek ve çevre bilincini geliştirmek için 81 ilde eşzamanlı olarak ormanları temizleme etkinliği düzenlendi. Eyüpsultan'daki Kurtkemeri Orman Parkı'nda düzenlenen etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Sporcu Mete Gazoz, Milli Sporcu Atakan Arslan, Milli Astronot Tuva Cihangir Atasever, üniversitelerden öğrenci toplulukları, gönüllüler, gençler, sivil toplum kuruluşları, belediyeler, özel sektör temsilcileri de katıldı. Etkinlikte toplanan atıkların, ayrıştırılarak geri dönüştürülmesi amaçlanıyor.

'GENÇLERLE FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTEDİK'

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Hakikaten bu vatanı yürekten seviyoruz. Gençlerimizin bu bilinçte olmasını diliyoruz " dedi. Bakan Bak "Bugün 81 ilde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı gönüllülerimiz gençlerimizle ormanlar için el ele kampanyamızı yürütüyoruz. 11.00’de başladık. 81 ilde bütün gençlik merkezlerimizde illerimizdeki gençlerimizle beraber bu faaliyete katılıyoruz. Ormanlar gerçekten ülkenin akciğerleri. Bunların korunması gerekiyor sayısının artırılması orman varlığının geliştirilmesi büyütülmesi gerekiyor. Biz de bugün gençlerle beraber farkındalık oluşturmak istedik. Orman temizliği ormanlarının pikniklerle ile kirletilmesi sonrasında kalan çöplerin toplanmasının ne kadar önemli olduğunu cam parçalarının ifade edildiği gibi yangınlara sebep olması güneş ışığıyla ısınması sonucunda bunlara farkındalık oluşturmak için gençlerimizle beraber buradayız. Biz özellikle diyoruz ki ormanlarımızı denizlerimi nehirlerimizi bu değerli çevre varlıklarımızı korumalıyız; farkındalık yaratmalıyız. Gençlerimizin bu bilinçte olmasını istiyoruz. Hakikaten güzel de tepkiler var. Sporda çocukların doğada bu güzel ortamda çalışmaları bu bilinçte olmaları önemli" dedi.

'ÖNEMLİ OLAN ÖNLEYİCİ OLMAK'

Bakan Bak, "Biz inanıyoruz ki bu güzel etkinlik sonucunda onların bilinci artacak. Herkesi davet ediyoruz. Bu ülke bizim bu ülkeyi cennet vatanımızı ormanıyla deniziyle nehirleriyle herşeyiyle korumamız gerekiyor. Vatan savunması da buradan başlıyor. Orman Genel Müdürlüğünün bir mottosu var: 'Ormanları korumak vatan savunmasının bir parçasıdır' Dolayısıyla önemli. Orman yangınlarıyla karşılaşıyoruz. Bu noktada yaşadığımız tecrübeler var. Önemli olan önlemek önleyici olmak, yangınların çıkmasını engellemek. Yüzde 89’u insan hatasından meydana geliyor. Bu bilinci yaratmak gerekiyor ve herkesin bunda çok dikkatli olması gerekiyor, piknik ateşini söndürüp gitmesi gerekiyor. Sigarayı atmaması gerekiyor. Çevreyi temiz tutması gerekiyor. Hepimize görev düşüyor ve bu bilinci oluşturmak için hep beraber 81 ilde bu faaliyeti gerçekleştirdik ve bunları değişik periyotlarla yapacağız. İlkbaharda öncesinde yapacağız, yaz öncesi yapacağız. Üniversitedeki gençlerimizle yurtlarımızda kalan çocuklarımız var. Spor salonlarından üniversitelerden gelen var. Böyle güzel bir tablo var. İstanbul sabahında İstanbul’un akciğerleri olan Belgrad’ta böyle bir etkinlik düzenledik. Güzel bir bilinç oldu; güzel bir farkındalık oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız orman varlığı artırılmasıyla ilgili kampanyalar düzenliyoruz. Fidan dikimini yine muhtemelen Kasım'ın başında Tarım ve Orman Bakanlığı ile gerçekleştireceğiz; her yıl yapıyoruz. Katı atıkların dönüştürmesiyle ilgili isıfır atık projesiyle Emine Hanım’ın önderliğinde Çevre Bakanlığımızın projeleri var; biz de destek veriyoruz. Bu bilinci ifade ediyoruz. Denizlerimiz benim gözlerim gibi mavi olsun. Ormanlar yemyeşil olsun. Bu güzel vatanda hep beraber bilinçli güçlü bir şekilde yaşamaya devam edelim, arzumuz bu. Farkındalık yaratmak için çaba gösterdik. Katılan arkadaşlarımıza teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.

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'BİZDEN SONRAKİ NESİLLERE AKTARABİLMEMİZ GEREKİYOR'

Milli sporcu Atakan Arslan, "Farkındalık için buradayız, sporcu olarak gençlerimize örnek oluyoruz. Sadece spor olarak değil yaşantımızla da örnek oluyoruz milli sporcular olarak. Bugün ormanlarımızı temizliyoruz. Ormanlarımız için el ele verdik. Hep beraber temizliyoruz. Umarım tüm gençlerimizde bu bilinç oluşur ve devam eder" ifadelerini kullandı.Milli Sporcu Mete Gazoz ise, "Bugün burada ormanlarımızla başladık. Sayın bakanımın da söylediği gibi daha fazla sahillerimize de genişleteceğiz. Bu çevre bilincini, çevremizi korumamız gerektiğini bizden sonraki nesillere güzel bir şekilde, örnek bir şekilde aktarabilmemiz gerekiyor. Spor bakanlığımız ve sayın bakanımız bize böyle şans verdiği için çok mutluyum. Buraya geldiğim için kendimi şanslı hissediyorum" dedi.

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'AMACIMIZ DÜNYAYI GÜZELLEŞTİRMEK'

Milli astronot Tuva Cihangir Atasever ise, "Geçtiğimiz Haziran ayında gerçekleştirdiğimiz yörünge altı araştırma uçuşunda atmosferimizin dışına çıkıp dünyaya baktığım zaman çok güzel görünüyordu dünya, o irtifadan çok güzel bir manzarası var. Bugün Buradaki amacımız yeryüzündeyken de karşılaştığımız dünyayı birazcık daha güzelleştirmek. Gelecek nesillere hem bu bilinci aşılamak hem de onların daha güzel bir gezegene sahip olmasını sağlamak. Dolayısıyla burada olmaktan emeği geçenlere teşekkür etmekten başka söyleyecek birşeyim yok sağolun." diye konuştu.