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Haber Giriş: 05.02.2021 - 20:46 | Son Güncelleme:

77 Azerbaycanlı SİHA operatörü asker mezun oldu

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Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı 77 Azerbaycan askeri, Baykar tarafından verilen Bayraktar TB2 SİHA Operatörlüğü eğitimlerini başarıyla tamamladı. Yaklaşık 4 aydır devam eden eğitimler sonunda SİHA pilotu, görev komutanı, faydalı yük operatörü ve teknisyen olarak Azerbaycan Ordusu’nda görev yapacak askerlerin sertifikaları düzenlenen mezuniyet töreninde verildi.

Keşan’da bulunan Baykar Uçuş Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde ev sahibi olarak Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar hazır bulundu. Törene, Azerbaycan Türkiye Büyükelçisi Hazar İbrahim Khazar, Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Namiq İslamzade, Azerbaycan Türkiye Askeri Ataşesi Albay Müşfig Mammadov, Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Komutan Yardımcısı ve Personel Başkanı Albay Elşad Panahov ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Başkanı Albay Elçin Ahunov da katıldı.

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