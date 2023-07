70 doktorlu ailenin sinemacı kızı Hollywood ünlülerinin okulunda

Haberin Devamı

Çocukluğundan bu yana hikâye, sinema ve yazıya büyük ilgi duyan Deren Alanay’ın annesi Prof. Dr. Yasemin Alanay çocuk genetik hastalıkları, babası Prof. Dr. Ahmet Alanay ise omurga cerrahisi üzerine özel bir hastanede görev yapıyor. Dedesi ve dayısı gastroentoloji, yengesi ise endokrinoloji doktoru. Kuzenleri de dahil olmak üzere ailesinden 70 kişi doktor olan, kardeşi de ABD’de tıp öğrenimi gören Deren Alanay, doktor olması beklentilerinin aksine kendi hikâyesini yazmak istedi.

Üsküdar Amerikan Lisesi’nden mezun olduktan sonra 2019 yılında University of Pennsylvania’da (UPenn) iletişim okudu. Üniversitede aldığı film endüstrisi dersleri Deren’de yapımcı olma isteği uyandırdı. Yapım ve pazarlama üzerine dersler alarak lisans eğitimini tamamlayan Deren, mezuniyetinin ardından ABD’nin en önemli sinema okullarından University of Southern California (USC) School of Cinematic Arts’ta yüksek lisans yapmaya hak kazandı. Deren Alanay, geleceğin yapımcısı olmaya giden sürecini şöyle anlatıyor:

İSTEKLERİM BAMBAŞKAYDI

“Daha ilkokuldayken yazdığım hikâyeler ve hayal gücüm öğretmenlerimin ilgisini çekmişti. Babamın kamerasını alıp bir şeyler çekmeye çalışırdım. Kafa karışıklığı yaşadığım lise yıllarımda edebiyat dergisi editörlüğü, gazetecilik kulübü başkanlığı ve okul için video çekimleri yaptım. Bu portfolyo Pensilvanya Üniversitesi’ne girmeme çok yardımcı oldu. Annem bugün yaşayanlar ve geçmiştekilerle birlikte ailemizde 70 doktor olduğunu söylüyor. Yani geleneklerinde doktorluk olan bir ailenin üyesiyim. Bu nedenle doktor olmam gerekiyormuş gibi hissettiğim anlar çok oldu ancak benim isteklerim bambaşkaydı. Ailem de ‘İlle de doktor olacaksın’ diye baskı yapmadı hiçbir zaman.

MERAKI PROFESÖR DEDEDEN

Ancak dedem tıp dışında bir alan okuyacağımı ilk öğrendiğinde anneme, ‘Öyle mi gerçekten?’ diye sormuş. Benim aksime kardeşim biyoloji ve tıp konusuna meraklıydı. Şimdi Boston Tufts Üniversitesi’nde tıp okuyor. Aslında sinemaya ve yazıya olan ilgim doktor olan dedemden geliyor. Dedem Prof. Dr. Halil Değertekin doktorluğun dışında aynı zamanda bir tarihçi yazar. Aile hikâyeleri ile ilgili çok fazla kitabı var. Bu kitaplardan biri kendi annesinin Kars’tan Diyarbakır’a göçünü anlatan ‘Kardan Mürekkep’. Bu kitaptan uyarlanan belgesel TRT’de yayınlandı. Yani benim sinemaya ve yazıya olan ilgim dedemden geliyor.”

Deren Alanay’ın annesi ve babası tıp profesörü, kardeşi de ABD’de tıp eğitimi alıyor.

‘KUZULARIN SESSİZLİĞİ’YLE MÜLAKAT

- Her yıl sadece 24 kişi kabul eden “Peter Stark Producing Program in Film, Television and New Media” yüksek lisansına kabul için ‘Kuzuların Sessizliği’ filmi yapımcısı Edward Saxon ile mülakattan başarıyla geçen Deren Alanay, USC mezuniyeti sonrası gelecekte uluslararası bir film ve televizyon yapımcısı olmayı hedefliyor. Hollywood’a en yakın durak olarak kabul edilen USC School of Cinematic Arts, 1929 yılından beri faaliyet gösteriyor. Okulun yönetim kurulu başkanı Star Wars ve İndiana Jones’un yaratıcısı George Lucas. Ünlü yönetmen Steven Spielberg de okulun mütevelli heyetinde. 94 yıllık okul Oscar, Emmy ve diğer dünyaca ünlü film festivallerinde ödül kazanmış pek çok ismi eğitmen kadrosunda bulunduruyor.

ABD’DE İLK 25’TE

Bu yıl ABD’de University of Pennsylvania’da (UPenn) iletişim lisansını tamamlayan Deren Alanay, ülkedeki en başarılı 25 Türk mezundan biri seçildi.

SPİELBERG VE LUCAS’IN OKULU

Bu yıl yüksek lisansa başlayacağım USC film okulu bu alanda girmesi en zor okullardan biri ve ABD’de bir numara. Bu okul Steven Spielberg ve George Lucas’ın okulu olarak biliniyor. Lucas bu okulda eğitimini tamamlamış, Spielberg 3 kez kapısından dönmüş. Ancak 90’lı yıllarda Spielberg’e fahri doktorluk verilmiş ve her ikisi de okulun mütevelli heyetinde. Üstelik yüzde 3’lük kabul oranı olan okul genelde ABD vatandaşlarını alıyor. Ama ben lisans eğitimi alırken hep bu okulu hedefledim ve ona göre hazırlandım.

Steven Spielberg - George Lucas