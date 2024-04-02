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6'lı Masa'nın 5 ayağı çöktü

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#6'Lı Masa#Seçim#Secim2024
6lı Masanın 5 ayağı çöktü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2024 07:00

2023 seçimlerinde ittifak yapan 6’lı Masa’nın CHP dışındaki 5 ayağı, 31 Mart seçiminde çöktü.

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Dönemin CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da partinin başından gitti. İYİ Parti-SP-Gelecek-DEVA ve DP’nin toplam oy oranı yüzde 5.46’da kaldı. İYİ Parti yüzde 3.8 oranla ancak 1 il, 24 ilçe ve 4 beldede seçimi kazanabildi. İYİ Parti, önde bitirdiği tek şehir olan Nevşehir’de eski AK Partili Rasim Arı’nın yerel gücüyle ipi göğüsledi.

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DÖRDÜ SIFIR ÇEKTİ

6’lı Masa’nın diğer bileşenlerinden Saadet Partisi yüzde 1.1, DEVA binde 3, DP binde 2 ve Gelecek Partisi binde 1 oy alabildi. SP bu oy oranıyla sadece bir ilçe ve iki beldede başkanlığı kazanırken, diğer partiler sıfır çekti. 2023 genel seçimine CHP listesinden katılan bu partilerden Saadet-Gelecek grubu Meclis’te 20 milletvekili, DEVA 15 milletvekili ve DP 3 milletvekiliyle temsil ediliyor.

6lı Masanın 5 ayağı çöktü

 

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#6'Lı Masa#Seçim#Secim2024

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