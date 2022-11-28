6’lı masa teklifini açıklıyor

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6’lı masayı oluşturan partilerin liderleri 9. buluşmalarını da yine bugün DP’nin ev sahipliğinde gerçekleştirecek. 6'lı masanın muhalefet liderleri bu toplantıda güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için hazırladıkları Anayasa paketini açıklayacak.

7 YIL İÇİN BİR KEZ

Teklife göre Cumhurbaşkanı 7 yıllığına bir kez seçilecek. Seçilince partisiyle ilişiği kesilecek, görev süresinin sonunda da aktif siyasete dönemeyecek. Teklifte Cumhurbaşkanlığı makamı, milletin ve devletin birliğini temsil eden, devletin başı sıfatıyla temsili görev ve yetkilere sahip, tarafsız bir makam olarak düzenleniyor. Yürütme yetkisi ise TBMM’ye karşı siyasi sorumluluğu olan Başbakan ve Bakanlardan oluşan Bakanlar Kurulu tarafından kullanılacak.

KRİTİK MADDE KALDI

- Son başörtüsü tartışmalarıyla birlikte gözlerin çevrildiği Anayasa’nın din ve vicdan özgürlüğüne ilişkin 24. maddesine ise teklifte dokunulmadı.

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- Hâkimler ve Savcılar Kurulu yerine iki ayrı kurul öngörülürken, Adalet Bakanı ile müsteşarının kurulda yer almayacağı hükme bağlandı.

- YÖK de kaldırılarak yerine koordinasyon görevi ile sınırlandırılmış bir üniversiteler arası kurul oluşturulacak.

- Teklifte çoklu baro uygulamasına da son veriliyor.