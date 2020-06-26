65 yaş üstüne tatil izni

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 65 yaş ve üzeri vatandaşların seyahat iznine ilişkin genelge gönderdi. Genelgede, koronavirüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi ve turizm sezonunun açılması sebebiyle 65 yaş ve üzeri vatandaşların turizm amaçlı seyahatlerine izin verilmesinin uygun olacağının değerlendirildiği belirtildi.

BAZI KRONİK HASTALAR HARİÇ

Buna göre, 65 yaş ve üzeri kişiler (son üç yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği olanlar ile böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastalar hariç) turizm amacıyla yapacakları yolculuklarda “Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi” almak şartıyla istedikleri yerleşim yerine gidebilecek.

E-DEVLET VE ALO 199’DAN

Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi’ne başvuracak 65 yaş ve üzerindekiler, kendileri ile aynı durumda bulunan (65 yaş ve üzeri) eş, kardeş ve birinci derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için seyahat izin belgesi başvurusu yapabilecek.

Turizm Amaçlı Seyahat Belgesi almak için ise Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı’nı arayarak veya elektronik ortamda e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemine girerek seyahat izin işlemleri başlığının altında yer alan “Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi” verilmesi alt başlığını seçerek başvurulacak.

OTEL VE YAZLIK BİLGİSİ GİRİLECEK

Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi’ne başvuru formunda otel tatili, yazlık-devremülk, kiralık ev-villa ya da karavan tatili gerekçelerinden biri seçilecek. Otel tatili için rezervasyon belgelerini, yazlık-devremülk için tapu örneklerini, kiralık ev-villa tatili için ise kira sözleşmelerini, karavan tatili için karavan sahiplik belgeleri ya da kira sözleşmelerini zorunlu olarak başvuru sırasında sisteme yüklemeleri gerekecek. İzin belgesini alan 65 yaş üstü kişiler otobüs, uçak, tren ve özel araç ile yolculuk yapabilecek.