6 yaşındaki Fatma evinin balkonunda silahla vurularak öldürülmüştü! 2 şüpheli tutuklandı

Haberin Devamı

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi 1174 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, husumetli iki grup arasında çıkan tartışma kısa süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Şüphelilerden Süleyman Bayram (22) ile husumetlisi İmam Gür (23) birbirlerine tabancayla ateş açtı. Silah seslerini duyan yabancı uyruklu 6 yaşındaki Fatma Elsvadi olup biteni izlemek için evlerinin balkonuna çıktı. Bu sırada tabancalardan birinden çıkan kurşun kız çocuğunun boynuna isabet etti. Fatma kanlar içerisinde yere yığıldı. Küçük kız çocuğu annesi Sevsen Elsvadi ve yakınları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. 4 Kasım günü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalama için çalışma başlattı. Bölgedeki birçok güvenlik kamerasını veya KGYS geçişlerini izleyen polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler den Süleyman Bayram, İmam Gür ile olay yerindeki boş kovanları topladığı belirlenen Haşim B. operasyonla evlerinden alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda olayda kullanılan tabanca da ele geçirildi.

Haberin Devamı

ŞÜPHELİLER FATMA’YI ÖLDÜREN KURŞUNUN KENDİ SİLAHLARINDAN ÇIKMADIĞINI SÖYLEDİ

Emniyete götürülen Süleyman Bayram ile İmam Gür, ifadelerinde Fatma’yı öldüren kurşunun kendi tabancalarından çıkmadığını öne sürdü. Polis ele geçirilen tabancaları Adana Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünde incelemeye aldı. Yapılacak incelemenin ardından Fatma’ya isabet eden kurşunun hangi tabancadan çıktığını belirlenecek.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Süleyman Bayram ve İmam Gür çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken Haşim B.’de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.