6 partiden ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ toplantısı: 'Ortak metin oluştu, başkanlara sunacağız'

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ile İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, toplantı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çalışmalarının son derece verimli geçtiğini, temel ilkelerde uzlaştıklarını belirten Erkek, “Çalışmalar güzel gidiyor. Çok acelemiz de yok. Sonuçta ortak bir metin oluştu. Genel başkanlara sunacağız” dedi. Çok verimli bir çalışma olduğunu, her salı Meclis’te toplanacaklarını aktaran Erdem de “Ortak ilkelerde aynı şeyleri düşünüyoruz. Bu ortak ilkelerin içindeki en önemli şeyleri bütün olarak hazırlayıp genel başkanlarımızın önüne sunacağız. Zannediyorum hepimiz, 6 parti de yaptığımız işten son derece memnunuz” diye konuştu.

“Nihai metin yazımı ne zaman sonuçlanır?” sorusu üzerine Erdem, “Şu anda bunun için bir şey söylemek erken ama herhalde önümüzdeki yılbaşını bulur diye tahmin ediyoruz” dedi.