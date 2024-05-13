6 katlı binada patlama: Duvarlar göçtü, kapılar yerinden söküldü

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Kepeci Mahallesi 1216 Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmanın zemin katındaki dairede, saat 07.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eve giren komşular, yaralanan Furkan Ş.'yi dışarı çıkardı. Sağlık ekibine teslim edilen ve vücudunda yanık oluşan Furkan Ş., tedavi için hastaneye götürüldü.

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