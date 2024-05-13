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6 katlı binada patlama: Duvarlar göçtü, kapılar yerinden söküldü

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#Isparta#Isparta Haberleri#Patlama
6 katlı binada patlama: Duvarlar göçtü, kapılar yerinden söküldü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2024 12:05

Isparta'da 6 katlı apartmanın zemin katındaki dairede meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı. Dairedeki duvarların göçtüğü, kapıların yerinden söküldüğü ve eşyaların zarar gördüğü patlamayla ilgili savcılık inceleme başlattı.

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Kepeci Mahallesi 1216 Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmanın zemin katındaki dairede, saat 07.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

6 katlı binada patlama: Duvarlar göçtü, kapılar yerinden söküldü

Eve giren komşular, yaralanan Furkan Ş.'yi dışarı çıkardı. Sağlık ekibine teslim edilen ve vücudunda yanık oluşan Furkan Ş., tedavi için hastaneye götürüldü.

6 katlı binada patlama: Duvarlar göçtü, kapılar yerinden söküldü
Patlama sırasında basınçla birlikte dairede bulunan duvarların göçtüğü ve kapıların yerinden söküldüğü, eşyaların da zarar gördüğü belirlendi. Üst katlarda bulunan dairelerin de hasar gördüğü patlama ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı. Olay yerine gelen Isparta Valisi Aydın Baruş da patlama ile ilgili incelemelerde bulundu.

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6 katlı binada patlama: Duvarlar göçtü, kapılar yerinden söküldü

6 katlı binada patlama: Duvarlar göçtü, kapılar yerinden söküldü

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