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6 ilde terör operasyonu: 15 şüpheli yakalandı

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#Terörle Mücadele#Ali Yerlikaya#Operasyon
6 ilde terör operasyonu: 15 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2024 16:50

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütüne yönelik 6 ilde düzenlenen Bozdoğan-24 operasyonlarında 15 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Kahraman polisimiz 7/24 görevinin başında. Bayramda da operasyonlarına devam ediyor. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Hepsini alınlarından öpüyorum. Milletimizin duası sizinle.

6 İlde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “BOZDOĞAN-24” operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Diyarbakır, Mersin, İstanbul, Kırklareli ve Muğla’da düzenlenen “BOZDOĞAN-24” operasyonlarında şüphelilerin;
Terör örgütü adına lastik yakıp, molotof atarak trafiği kapatmaya çalıştıkları,
Bölücü terör örgütünün yurt
dışı yapılanmasında faaliyet gösterdikleri,
Terör örgütünü övücü mahiyette slogan attıkları,
Bölücü terör örgütünün yurt dışında düzenlenen eylem ve etkinliklerine katıldıkları,
Haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranmaya kaydı bulunduğu tespit edildi.

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Operasyonlar sonucu;
Çok sayıda dijital materyale el konuldu.

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#Terörle Mücadele#Ali Yerlikaya#Operasyon

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