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6 ilde Kalkan operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu: 173 düzensiz göçmen yakalandı

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#Bakan Yerlikaya#Düzensiz Göç#Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü
6 ilde Kalkan operasyonu Bakan Yerlikaya duyurdu: 173 düzensiz göçmen yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2024 08:29

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla ve Bursa merkezli 6 ilde göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen 'Kalkan-16 operasyonlarında' 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 173 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek için ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek.

Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde;

MUĞLA: Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Muğla merkezli İstanbul, İzmir, Mersin ve Gaziantep’te düzenlenen operasyonlarda;
15 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı. 7'si tutuklandı. 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

BURSA: Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik 6 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda; 4 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı ve haklarında adli işlemler başlatıldı.

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6 ilde Kalkan operasyonu Bakan Yerlikaya duyurdu: 173 düzensiz göçmen yakalandı

Operasyonlar sonucu: Çok miktarda Türk Lirası ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımızın personelini tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle

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#Bakan Yerlikaya#Düzensiz Göç#Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü

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