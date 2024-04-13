6 günde 48 can

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Bakan Yerlikaya, “Bayram tatilinin ilk 6 gününde toplam 3 bin 706 trafik kazası meydana geldi. 48 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 6 bin 184 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

MOTOKURYENİN ACI ÖLÜMÜ! 150 METRE SÜRÜKLENDİ

Karabük’ten Bartın yönüne giden Ömer Özyapı (24) yönetimindeki 33 EDD 07 plakalı motosiklet, dün saat 05.30 sıralarında, virajda kontrolden çıkıp kaldırıma çarptı. Hızla giden motosiklet çarpmanın ardından yaklaşık 150 metre sürüklendi. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaşamını yitiren Özyapı’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Hayatını kaybeden Ömer Özyapı’nın motokurye olarak çalıştığı öğrenildi. Olay yerinde çok sık kaza meydana geldiğini söyleyen mobilya dükkânı sahibi Ertan Bakır, tedbir alınmasını istedi.

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TRAFOYA DALDI! EMİRHAN ÖLDÜ ARKADAŞI YARALANDI

Zonguldak Alaplı’da Emirhan Çelik (21) idaresindeki 34 E 5766 plakalı otomobil, dün 05.30 sıralarında bir anda kontrolden çıktı. Savrulan araç, trafo binasına çarptı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü Emirhan Çelik hayatını kaybetti, yanında bulunan İbrahim Ö. (19) yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği hastanede tedaviye alındı.

YOLCULARIYLA BARİYERE ÇAPTI1 1 ÖLÜ 5 YARALI

İzmir’de H.H. yönetimindeki 35 T 7848 plakalı taksi, önceki gece 23.00 sıralarında, kontrolden çıkıp demir bariyere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta bulunan yolculardan M.A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan taksi şoförü H.H. ve 4 yolcu, hastaneye kaldırıldı.

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‘MAKAS’IN SONU KAZAYLA BİTTİ! 4 YARALI

Bursa Osmangazi’de dün makas atarak ilerleyen 16 AVP 377 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen otomobil, aynı yönde seyreden Ahmet H. yönetimindeki 16 BDF 944 plakalı otomobile çarptı. Kaldırım ve bariyerlere savrulan otomobil, daha sonra metro istasyonuna çarparak durabildi. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan 2 kişi yaralandı.