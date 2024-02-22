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5 ilde terör örgütü DEAŞ'ın gençlik yapılanmasına operasyonlarda 6 tutuklama

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#Deaş#İzmir#Terör
5 ilde terör örgütü DEAŞın gençlik yapılanmasına operasyonlarda 6 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2024 17:19

İzmir merkezli beş ilde, DEAŞ terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Diğer 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün gençlik yapılanmasında yer aldığı tespit edilen şüphelilerin yakalaması için gözaltı kararı verildi. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı desteğiyle 20 Şubat'ta saat 07.30'da İzmir, Rize, Tokat, İstanbul, Manisa ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ruhsatsız 1 tabanca, 1 av tüfeği, 105 fişek, 6 cep telefonu, 6 SIM kart, 1 bilgisayar ve 5 yasak yayın kapsamında bulunan kitap ele geçirildi. Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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#Deaş#İzmir#Terör

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